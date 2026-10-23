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Čínská plavidla ve sporných vodách mají nového nepřítele. Vietnam staví střelu VSM-01A na ruském základu, dolet 80 km

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Vietnam chce omezit závislost na zbraních z Ruska a pro obranu pobřeží si vyvíjí vlastní protilodní střelu. Postavil ji ovšem na ruské konstrukci. Nová zbraň má vystřídat sovětské střely, které Vietnamu dosloužily.
Čínská plavidla ve sporných vodách mají nového nepřítele. Vietnam staví střelu VSM-01A na ruském základu, dolet 80 km

Čínská plavidla ve sporných vodách mají nového nepřítele. Vietnam staví střelu VSM-01A na ruském základu, dolet 80 km

Zdroj: Foto: Đức Thịnh - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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