Čínská plavidla ve sporných vodách mají nového nepřítele. Vietnam staví střelu VSM-01A na ruském základu, dolet 80 km

Čína si nárokuje téměř celé Jihočínské moře a Vietnam patří k zemím, které s ní o tyto vody vedou ostrý spor. Svou sílu Čína předvádí hlavně množstvím lodí, které do sporných oblastí vysílá: plují tam plavidla válečného námořnictva, pobřežní stráže i námořních milicí. Vietnam jim chce postavit do cesty systém pobřežní obrany VCS-01 Truong Son, jehož jádrem jsou protilodní střely VSM-01A Song Hong.
Ze které ruské zbraně nová vietnamská střela vychází
Své dlouhé a členité pobřeží hájil Vietnam dosud převážně zbraněmi ze sovětské éry, doplněnými o novější ruskou techniku. V poslední době se ale podobně jako další odběratelé ruských zbraní snaží být soběstačnější a víc sází na domácí zbrojní průmysl. Střela VSM-01A je jedním z výsledků. Podle serveru MilIn vznikla vývojem starší střely VSM-01, která byla postavená na exportní verzi ruské Ch-35E.
Pohání ji proudový motor VJE-01 vietnamské výroby. Nezávislost na Rusku je tak zatím jen částečná: konstrukční rodokmen střely vede do Moskvy, vlastní je hlavně pohonná jednotka.
Podle serveru NusantaraNews má VSM-01A nahradit především zastaralé sovětské protilodní střely P-15/P-20 Termit.
Lehčí než Neptun, který poslal ke dnu křižník Moskva
Vietnamská střela váží 600 kilogramů a měří zhruba pět metrů. Je tedy lehčí než ukrajinský R-360 Neptun, zbraň, která potopila ruský křižník Moskva. Z menší hmotnosti se dá usuzovat, že VSM-01A je určena hlavně proti menším plavidlům, zhruba do velikosti fregaty.
Na takových lodích Čína svou expanzi v Jihočínském moři staví. S doletem 80 kilometrů může baterie rozmístěná na břehu zasáhnout cíl v tomto okruhu od místa, odkud střílí.
Jedna baterie může mít připraveno až 64 střel najednou
Střela je určená především pro pobřežní systém VCS-01. Podle serveru NavalNews tvoří jednu baterii osm odpalovačů na nákladních automobilech a každý nese čtyři nebo osm střel. Jedna baterie tak může mít k odpálení připraveno 32 až 64 střel. Kromě odpalovačů patří k baterii radar a velitelské, technické a přebíjecí vozidlo, všechna na kolech.
Po příjezdu na nové místo je systém podle uvedených údajů schopný boje za několik desítek minut. Slabší stránkou je doplňování munice: nabít čtyři střely do prázdného odpalovače trvá asi 40 minut, takže druhá salva z téhož vozidla nepřijde rychle.
Co o nové zbrani Vietnam zatím neprozradil
Řada klíčových údajů chybí. Neví se, jak velkou bojovou hlavici VSM-01A nese, a o jejím naváděcím systému nejsou známé podstatné podrobnosti. Dokud tyto údaje chybí, nelze spolehlivě říct, jak velkou hrozbu bude střela pro čínské lodě představovat. Kdyby se ukázala jako kvalitní, měla by čínská plavidla ve sporných oblastech práci výrazně ztíženou.
Podle zatím nepotvrzených zpráv už Vietnam rozmístil střely VSM-01A i na některých raketových člunech. Podle stejných zpráv pracuje také na verzi s mnohem delším doletem.