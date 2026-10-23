Selhávání jater může začínat nenápadným příznakem. Jeho včasné rozpoznání může zabránit vážným následkům

Selhávání jater může začínat nenápadným příznakem. Jeho včasné rozpoznání může zabránit vážným následkůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 23.10.2026 06:37
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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