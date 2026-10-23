Krokodýl Dundee rytířem: Narážky na slavné a Linda Kozlowski odmítla roli, protože se s Hoganem rozvedli

V komedii Krokodýl Dundee rytířem z roku 2020 nečekal na herečku Rachael Carpani klasický casting. Paul Hogan pozval ji a režiséra na steak a tím si zajistila roli, ačkoli ještě ani nečetla scénář. Film se navíc zrodil z jedné mimořádně drahé reklamní kampaně.
Rytířský řád kvůli vnučce
Herec Paul Hogan ve filmu žije spokojeně v kalifornském Brentwoodu, luští křížovky a volá si s desetiletou vnučkou Lucy. Klidný důchod naruší zpráva od agenta, že má od britské královny převzít rytířský titul. Herec poctu nejprve odmítne. Když se ale Lucy kvůli tomu ve škole vysmějí, musí o uznání zabojovat, čímž si obrátí život naruby.
Hogan v komedii nehraje lovce Micka Dundeeho, ale fiktivní verzi sebe sama. Tvůrci se volně inspirovali skutečností, protože australské státní vyznamenání herec doopravdy získal už v roce 1986, tedy v době premiéry prvního dílu.
Návnada za miliony a přesun do Melbourne
Projekt odstartovala kampaň australské centrály cestovního ruchu během amerického fotbalového finále v roce 2018. Reklama za 36 milionů dolarů se tvářila jako plnohodnotná upoutávka na nový film ze zavedené série. Z ohlasů na fiktivní trailer následně vzešel skutečný snímek, ve kterém se Paul Hogan ujal hlavní role poprvé po jedenáctileté pauze.
Ačkoli se příběh odehrává v Los Angeles, štáb kromě celkových panoramatických záběrů natáčel v australském Melbourne. Během tří dnů tam dorazil natočit svou malou roli řidiče i britský komik John Cleese. Část australských herců navíc musela před kamerou mluvit s americkým přízvukem.
Změněná hláška a skrytý vtip
Původní obsazení se nevrátilo kompletní. Linda Kozlowski, Hoganova herecká partnerka z předchozích tří filmů, se natáčení nezúčastnila, protože se s ním v roce 2013 rozvedla. Tvůrci do děje alespoň zakomponovali narážku na známou scénu s přepadením. Dvojník Shane Jacobson v roli Nevillea Dundeeho nepronese větu o noži v jejím původním znění, ale vymění ji za konstatování, že ten jeho je větší.
Během večeře s postavou jménem Ella prohlásí Hogan, že nebyl na rande od chvíle, kdy člověk poprvé vstoupil na Měsíc. Roli Elly ztvárnila herečka s příjmením Armstrong, které patří i prvnímu astronautovi na měsíčním povrchu Neilu Armstrongovi. Snímek si utahuje i z dalších herců, australský rodák Eric Bana zde dostal jméno Eric Banana.
Poslední loučení před kamerou
Snímek představoval vůbec poslední filmové vystoupení pro dvě osobnosti. Malou roli zde ztvárnila zpěvačka a herečka Olivia Newton-John. Stejně tak se před kamerou naposledy objevila australská herečka Betty Bobbitt, která si zahrála drobnou část už ve filmech Krokodýl Dundee 2 a Krokodýl Dundee v Los Angeles.
Původně měli diváci komedii vidět v kinech na konci dubna 2020. Kvůli vypuknutí celosvětové pandemie nakonec premiéra proběhla v polovině července rovnou na internetové službě Amazon Prime Video. Plakát pro digitální uvedení kopíroval grafiku amerického plakátu prvního filmu z roku 1986.
Komedii Krokodýl Dundee rytířem vysílá stanice FILM+ v pátek 23. října ve 12:45.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb).