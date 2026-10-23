Letoun, který měl oslepit Patrioty, šel do šrotu. Jediný Il-76PP na světě nešlo z letiště odvézt vcelku

Terčem byl západní systém MIM-104 Patriot, který dokázal sestřelovat letadla, řízené střely i balistické rakety. Pro sovětské letectvo to znamenalo hrozbu na všech úrovních, od bombardérů po raketové zbraně. Podle serveru Defence-Ua proto Moskva zhruba v polovině osmdesátých let rozjela vývoj speciálního letounu s výkonnými rušičkami, který měl Patrioty vyřadit z boje elektronickým bojem. Postavit se podařilo jediný prototyp a ten nikdy nefungoval tak, jak měl.
Válce na koncích křídel skrývaly to podstatné z celé přestavby
Základem se stal osvědčený transportní Iljušin Il-76, v kódu NATO Candid. Stroj je dlouhý přes 46 metrů a čtyři proudové motory ho ženou rychlostí až 900 km/h, takže konstruktéři dostali do ruky velké letadlo s rezervou výkonu. Na jeho původní podobě ale mnoho nenechali.
Nejnápadnější změnou jsou válcovité konstrukce na koncích křídel. Ukrývají součásti rušicího systému Landysh, kvůli kterému celý projekt vznikl. Pod trupem přibyly velké vypoukliny s anténou a podobných zásahů do draku bylo mnohem víc.
Navenek se tak letadlo od běžných Il-76 liší na první pohled, i když vychází ze stejného základu.
Proč přestavěný Iljušin nikdy nezačal Patrioty skutečně rušit
Letoun prošel podle serveru MilIn rozsáhlými zkouškami nejdřív v Sovětském svazu a po jeho rozpadu v Rusku. Prvním velkým problémem byla energie: rušicí aparatura spotřebovala tolik, že palubní zdroje nestačily. Konstruktéři to vyřešili instalací turbogenerátoru.
Se spolehlivostí si poradit nedokázali. Systém se přes všechny testy nepodařilo vyladit natolik, aby fungoval dependably v každé situaci, a údajně se objevovaly i potíže s tím, jak spolu jednotlivé části spolupracují. Rušička, která v rozhodující chvíli může vypadnout, je ve válce nepoužitelná, a dostatek proudu na tom nic nezměnil. Ani Sovětský svaz, ani později Rusko tak s tímto letounem Patriot nikdy nerušily.
Po převodu pozemků v Irkutsku na developera nastoupaly demoliční čety
V devadesátých letech skončil Il-76PP na jednom z cvičných letišť v Irkutsku. Tam stál a bez povšimnutí chátral, zatímco se o jeho osud nikdo nezajímal.
Zlom přišel, když stát pozemky převedl na soukromého developera. Ukázalo se, že drak letadla nelze z prostoru odvézt v jednom kuse. O jediném exempláři stroje, který dva státy roky zkoušely, tak nakonec nerozhodla armáda ani muzeum, ale stavební projekt. Jeho opětovné složení do vystavitelné podoby je proto velmi nepravděpodobné.
Na místo povolali demoliční týmy, které letoun rozebraly, aby ho bylo možné sešrotovat.