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Letoun, který měl oslepit Patrioty, šel do šrotu. Jediný Il-76PP na světě nešlo z letiště odvézt vcelku

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Sovětský svaz se na konci studené války smířil s tím, že západní zbraně nedožene, a hledal způsob, jak je přehlušit elektronikou. Výsledkem byl přestavěný transportní Iljušin, jehož vývoj přečkal i rozpad SSSR, k cíli ale nikdy nedošel. Z letadla teď v Irkutsku zbývají jen rozebrané kusy.
Letoun, který měl oslepit Patrioty, šel do šrotu. Jediný Il-76PP na světě nešlo z letiště odvézt vcelku

Letoun, který měl oslepit Patrioty, šel do šrotu. Jediný Il-76PP na světě nešlo z letiště odvézt vcelku

Zdroj: Foto: Piergiuliano Chesi - licence CC BY 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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