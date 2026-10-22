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Cílený ultrazvuk léčí mozkové poruchy bez jediného řezu

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Dennívýzva
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Představte si, že se vám nekontrolovaně třesou ruce. Tak silně, že si nedokážete nalít ani sklenici vody. Pro tisíce lidí s esenciálním třesem nebo počínající Parkinsonovou chorobou jde o realitu. Doteď existovaly především dvě možnosti. A to buď náročná operace s otvorem v lebce nebo celoživotní užívání léků. Moderní neurologie však přichází s přelomovým řešením. Metoda zaměřeného ultrazvuku dokáže léčit hluboké mozkové struktury zcela bez skalpelu a bez chirurgických řezů.
žena je u lékařky kvůli třesu rukou

žena je u lékařky kvůli třesu rukou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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