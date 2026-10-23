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Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo „velké zklamání“

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V polovině 19. století se v Severní Americe rozšířilo náboženské hnutí přesvědčené, že se blíží druhý příchod Krista. Část jeho stoupenců očekávala zásadní událost právě 22. října 1844. Když den uplynul bez očekávaného zvratu, nastal šok, který dostal vlastní jméno. Přesto se hnutí prostě nerozplynulo.
Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo „velké zklamání“

Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo „velké zklamání“

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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