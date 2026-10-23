Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo „velké zklamání“

Datum, které mělo změnit dějiny
Na podzim roku 1844 část obyvatel severoamerických měst a venkovských komunit očekávala mimořádnou náboženskou událost. Stoupenci adventního hnutí, jež vyrostlo kolem kazatele Williama Millera, byli přesvědčeni, že biblické texty umožňují určit období blížícího se Kristova návratu. V poslední fázi hnutí získal mimořádný význam den 22. října 1844. Lidé se modlili, setkávali a připravovali na okamžik, který měl ukončit dosavadní uspořádání světa.
Když den skončil a očekávaná událost nenastala, mnozí prožili hluboké zklamání. V náboženských dějinách se tento okamžik vžil pod názvem Velké zklamání, anglicky Great Disappointment. Nešlo pouze o chybnou předpověď v novinách. Pro některé účastníky šlo o událost, na kterou navázali osobní rozhodnutí, vztahy a celou svou představu o budoucnosti.
Jak se z biblického výkladu stalo kalendářní datum
William Miller, baptistický laik a kazatel, vycházel z vlastního výkladu proroctví starozákonní knihy Daniel. Časové údaje převáděl do historických období podle interpretace, kterou přijímala část tehdejších protestantských vykladačů. Z této metodiky dospěl k přesvědčení, že Kristův návrat je blízko, původně v období let 1843 až 1844.
Konkrétní datum 22. října 1844 se výrazně prosadilo v pozdější fázi hnutí pod vlivem takzvaného hnutí sedmého měsíce. Není tedy přesné představovat celé dění jako jediný Millerův výrok, kterým rovnou stanovil jedno datum a přesvědčil všechny ostatní. Šlo o širší náboženskou síť, v níž se názory vyvíjely a některé proudy přijímaly přesnější výpočty než jiné.
Co se stane, když se očekávání nenaplní
Očekávání zásadní události dokáže dát každodennímu životu neobyčejně silný smysl. Zároveň vytváří riziko: člověk může investovat do předpovědi tolik důvěry, že se její vyvrácení dotkne samotného jádra jeho identity. Dobové vzpomínky hovoří o pláči, zmatku a pocitu duchovní ztráty. Ne všichni ovšem reagovali stejně. Někteří hnutí opustili, jiní začali revidovat výklad proroctví a další se přidrželi své víry bez očekávání dalšího přesného termínu.
Vysvětlení přes psychologii nenaplněných očekávání může být užitečné, ale nesmí se zaměňovat za soud nad osobní vírou jednotlivých účastníků. Pro historika je podstatné pochopit, proč lidé konkrétnímu výkladu uvěřili, jak mezi sebou sdíleli argumenty a jak reagovali na skutečnost, která jejich představu nepotvrdila. Stejné otázky lze klást i v jiných typech hnutí, přestože jejich obsah může být zcela odlišný.
Zklamání, které neznamenalo konec
Část bývalých milleritů začala po roce 1844 přehodnocovat především to, co se podle jejich výkladu mělo v daném okamžiku odehrát. Z těchto diskusí postupně vyrostly různé adventistické proudy, včetně prostředí, v němž později vznikla Církev adventistů sedmého dne. Z historického pohledu je to překvapivý výsledek: událost, která mohla náboženské hnutí zcela zdiskreditovat, se pro určitou část jeho následovníků stala novým výchozím bodem.
To ovšem neznamená, že každé nenaplněné proroctví automaticky posílí původní přesvědčení. Záleží na soudržnosti skupiny, osobních zkušenostech, autoritě vůdců i na tom, zda členové naleznou interpretaci, kterou považují za přesvědčivou. Velké zklamání je historicky cenné právě tím, že ukazuje několik různých reakcí na stejný rozpor.
Proč se k roku 1844 vracíme
Dějiny jsou plné předpovědí konce světa. Případ z října 1844 však nabízí něco podstatnějšího než pouhý seznam nenaplněných dat: zachycuje okamžik, v němž lidé museli znovu hledat vztah mezi přesvědčením a zkušeností. Příběh tak nevypovídá jen o jednom náboženském hnutí, ale také o lidské schopnosti přiznat chybu, změnit výklad, odejít nebo pokračovat jinou cestou.
NÁBO
Zdroje: Kód Enigma [1], Encyclopaedia Britannica – Millerism [2], Ellen G. White Writings – The climax of Millerite missionary activity, historical source collection [3]. img ai generated