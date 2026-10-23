Deset britských jaderných ponorek pluje na palivo z USA. Londýn teď zvažuje, že si ho začne znovu vyrábět sám

Jaderný pohon dává ponorce prakticky neomezený dosah. Na moři ji drží hlavně zásoby pro posádku, takže může zůstat pod hladinou tak dlouho, jak vydrží lidé na palubě. Podle serveru UK Defence Journal se v Londýně právě jedná o tom, jak výrobu paliva pro reaktory těchto ponorek vrátit na britské území. Ukrajinský vojenský web MilIn k tomu dodává, že cílem je, aby Britové v tomto ohledu nebyli závislí na nikom.
Proč ministerstvo obrany spojuje palivo s aliancí AUKUS
Ministerstvo obrany vidí ve vlastní výrobě především nástroj pro spojenecké závazky. Na prvním místě stojí členství v NATO, hned za ním obranné partnerství AUKUS, které Británii spojuje s Austrálií a Spojenými státy. Do těchto závazků patří i nasazování jaderných ponorek, a ty bez paliva do reaktorů nevyplují.
Dnes Británie při výrobě tohoto paliva spoléhá na Spojené státy. Jinak přitom zvládá celý jaderný cyklus kolem svých ponorek sama: provozuje vlastní jaderná zařízení, staví plavidla s jaderným pohonem a některá z nich nesou rakety s jadernými hlavicemi. Palivo pro reaktory je jediný segment, který z domácích rukou vypadl.
Šest útočných ponorek nese kromě torpéd i střely Tomahawk
Královské námořnictvo má podle přehledu na Wikipedii v aktivní službě deset jaderných ponorek. Číslo se v čase mírně mění, protože nové kusy přibývají a staré odcházejí do výslužby.
Nejpočetnější skupinu tvoří útočné ponorky, jejichž hlavním úkolem je pronásledovat jiné ponorky a další plavidla. Patří k nim poslední sloužící kus třídy Trafalgar a pět novějších ponorek třídy Astute, mezi nimi HMS Anson. Všech šest má kromě torpéd ve výzbroji i řízené střely Tomahawk, takže dokážou zasáhnout i cíle na pevnině.
Celé britské jaderné odstrašení visí na čtyřech ponorkách Vanguard
Zbylé čtyři ponorky patří do třídy Vanguard. Jsou to strategické ponorky s balistickými raketami Trident II, na kterých jsou osazené jaderné hlavice. Británie z jaderné triády nemá pozemní balistické rakety ani strategické bombardéry, takže tyhle čtyři lodě jsou jediným prostředkem, kterým svou politiku jaderného odstrašení drží.
Země, jejíž jediná jaderná odpověď pluje na reaktorech poháněných dováženým palivem, má svou nezávislost položenou na cizím dodavateli. Že jde o spojence, na tom nic nemění. Odstrašení navíc funguje v nepřetržitém režimu: alespoň jedna z ponorek Vanguard je vždy na moři, aby Británie mohla odpovědět na jaderný útok.
Co výroba paliva nepřinese a co v plánech zatím chybí
Obnovená výroba by se týkala paliva pro reaktory, ne materiálu pro nové jaderné hlavice. Na jeho produkci mají Britové od roku 1995 dobrovolné embargo a zprávy o současných jednáních s jeho zrušením nepočítají.
Řada otázek zůstává otevřená. Zveřejněné informace neuvádějí termín, náklady ani místo, kde by výroba měla vzniknout. Neříkají ani, kdy a proč Británie s vlastní produkcí přestala, přestože slovo „obnova" naznačuje, že ji dřív měla. Zatím jde o jednání, o kterých informovaly servery UK Defence Journal a MilIn.