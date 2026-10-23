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Britský tank konečně bude střílet municí NATO. Nových Challengerů 3 bude jen 148, část možná u hranic s Ruskem

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Tanků má britská armáda čím dál méně a jejich role podle všeho slábne. Hlavní bojový stroj přesto čeká přestavba, která mu změní výzbroj, ochranu i elektroniku, a vojsko by na něj mohlo být přezbrojeno v roce 2030.
Britský tank konečně bude střílet municí NATO. Nových Challengerů 3 bude jen 148, část možná u hranic s Ruskem

Britský tank konečně bude střílet municí NATO. Nových Challengerů 3 bude jen 148, část možná u hranic s Ruskem

Zdroj: Foto: Kennedy Space Center - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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