Britský tank konečně bude střílet municí NATO. Nových Challengerů 3 bude jen 148, část možná u hranic s Ruskem

Hlavním bojovým tankem britské armády je dnes Challenger 2. Armáda se rozhodla stávající kusy přestavět na verzi Challenger 3, která má dosavadní schopnosti posílit a několik nových přidat. K dispozici jsou zatím dva prototypy. Teprve až projdou zkouškami, začne postupná přeměna obrněnců, které už vojsko má.
Proč britský tank dosud nemohl střílet municí spojenců
Nejvýraznější změnou je nová věž s novým hlavním kanonem. Podle stránek britské armády jde o kanon L55A1 ráže 120 milimetrů s hladkým vývrtem a hlavní o délce 55 ráží. Ráže zůstává stejná jako u Challengeru 2, rozdíl je ve vývrtu.
Challenger 2 má hlaveň drážkovanou, a proto potřebuje jinou munici než tanky aliančních spojenců. Člen NATO, jehož hlavní tank nemohl nabít stejné střely jako tanky ostatních armád aliance, s nimi nemohl sdílet zásoby. Hladký vývrt tuhle výjimku odstraňuje. Nový kanon vystřelí munici NATO i vylepšenou munici.
Pancíř se dá přidávat po modulech, nabíjení zůstane na posádce
Challenger 2 je proslulý svou odolností a nová verze má být v tomto ohledu ještě výrazně lepší. Postarat se o to má modulární přídavné pancéřování. Tank má být navíc připravený na montáž systému aktivní ochrany Trophy, jaký se u současných tanků stává standardem.
Modernizace se týká i systémů řízení palby, zaměřování a komunikace. Armáda si od nich slibuje vysokou pravděpodobnost zásahu nepřítele.
K obsluze budou potřeba čtyři vojáci. Automatické nabíjení Challenger 3 mít nebude.
Titul nejpokročilejšího tanku světa zatím drží jen dva prototypy
Podle serveru ArmyRecognition musí britská armáda nový tank podrobit rozsáhlým zkouškám v terénu. Vojáci při nich v provozních podmínkách ověří, jaký má výkon a kolik toho vydrží. U zásadně modernizovaného obrněnce jde o nejdůležitější fázi celého programu.
Challenger 3 zatím nic podobného neprošel a žádná jiná armáda ho nevyzkoušela, takže nemá z čeho čerpat zkušenosti. O tanku se přesto mluví jako o nejpokročilejším na světě. Dokud zkoušky dvou prototypů neskončí, opírá se takové označení jen o parametry z oficiálních materiálů.
Kolik tanků Británii zbude a kam část z nich míří
Britská koncepce s novými tanky původně vůbec nepočítala. Armáda své rozhodnutí změnila pod vlivem zkušeností a přezbrojení by mohla dokončit v roce 2030.
Challengerů 3 má být podle Wikipedie celkem 148, tedy méně, než kolik tanků má armáda nyní. Současný počet Challengerů 2 ve zprávách o programu chybí, takže z nich nelze vyčíst, jak velký škrt to bude.
Část nových tanků bude pravděpodobně umístěna na kontinentu. Britské ozbrojené síly udržují významné jednotky na východním křídle NATO, kde chrání spojence u hranic s Ruskem a Běloruskem.