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Únik chytrých brýlí Samsung Galaxy odhalil vše, co mělo zůstat tajemstvím až do listopadu. Je na co se těšit

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Říjnový leak serveru SammyGuru prakticky složil celou spotřebitelskou skládačku prvních chytrých brýlí Samsungu, od hmotnosti 41 gramů až po mapu trhů.
Chytré brýle Samsung, složené

Chytré brýle Samsung, složené

Zdroj: Šalamoun203 / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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