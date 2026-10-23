Únik chytrých brýlí Samsung Galaxy odhalil vše, co mělo zůstat tajemstvím až do listopadu. Je na co se těšit

Dne 12. října 2026 zveřejnil Jeff Springer na webu
SammyGuru exkluzivní článek, který odhalil řadu dosud neznámých podrobností o připravovaných chytrých brýlích Samsungu a Googlu. Zatímco oficiální oznámení z květnové konference Google I/O a červencové akce Galaxy Unpacked potvrdila platformu Android XR, asistenta Gemini, čip Snapdragon AR1 Gen 1, výdrž baterie až devět hodin a spolupráci s módními značkami Gentle Monster a Warby Parker, nový únik přinesl konkrétnější informace. Patří mezi ně hmotnost pouhých 41 gramů, katalog 26 variant obrouček, 12Mpx kamera s možností natáčet 3K video při 30 snímcích za sekundu, čtyři mikrofony, dvojice otevřených reproduktorů, 2 GB RAM, 64 GB úložiště a odolnost se stupněm krytí IPX4. Článek zároveň přibližuje první podrobnosti o prodejních regionech a distribučních kanálech. Dosud obecně uváděný termín „podzim 2026“ tak získává konkrétnější obrysy. Některé důležité otázky ale stále zůstávají nezodpovězené. Co Samsung ukázal sám a co doplnil leak
Časová osa pomáhá pochopit, kolik nových informací se vlastně dostalo na veřejnost. Na konferenci Google I/O 19. května 2026 Samsung a Google představily dva designové návrhy a potvrdily, že brýle poběží na platformě Android XR s asistentem Gemini. O dva měsíce později, 22. července, Samsung během Galaxy Unpacked doplnil informace o čipu Qualcomm, výdrži baterie až devět hodin a spolupráci s oběma módními značkami. Stále však nebyla známa hmotnost, přesná nabídka obrouček, kapacita paměti ani podrobnosti o zvukové výbavě. Chyběla také odpověď na zásadní otázku: kde a jak bude možné brýle koupit?
Říjnový únik tyto mezery z velké části zaplnil. Přišel navíc v době, kdy obě varianty brýlí, označené kódy SMO200J a SMO200P, již 27. září 2026 získaly
certifikaci FCC. Podle zveřejněných údajů byly příslušné žádosti podány v den konání Galaxy Unpacked. To naznačuje, že se zařízení posouvají k uvedení na trh, nikoli že jde pouze o rané prototypy. Samotná certifikace však ještě nepotvrzuje přesné datum zahájení prodeje. Módní brýle, ne sci-fi helma
Samsung se zjevně nechystá hned konkurovat rozměrným AR headsetům s průhledovými displeji. Místo toho míří do segmentu lehkých chytrých brýlí s umělou inteligencí, které nemají vlastní displej. Právě v této kategorii dnes dominuje Meta se svou řadou Ray-Ban Meta.
Podle
analýzy Counterpoint Research z letošního září tvořily brýle bez displeje 96 % všech dodávek chytrých brýlí s umělou inteligencí a Meta v tomto segmentu držela 94% podíl. Dodávky navíc v první polovině roku 2026 meziročně vzrostly o 263 %. Samsung tak vstupuje do rychle rostoucího trhu, na kterém už existuje výrazná poptávka i zavedený konkurent.
Nabídka obrouček tento přístup potvrzuje. Gentle Monster má nabídnout šest tvarů v celkem 16 barevných a materiálových variantách, které se mají vyznačovat výraznějším, módně orientovaným designem. Warby Parker má přidat tři styly v deseti variantách s důrazem na nadčasový vzhled a zkušenosti s optikou. Obě značky počítají také s dioptrickými čočkami, takže brýle nemají sloužit pouze jako sluneční módní doplněk.
Samsung vs. Meta Ray-Ban Gen 3: přímý souboj čísel
Srovnání s hlavním konkurentem, modelem
Ray-Ban Meta Gen 3, který Meta představila v září, ukazuje, že Samsung míří do stejné kategorie:
Parametr Samsung (podle úniku) Meta Ray-Ban Gen 3 (oficiální údaje) Kamera 12 Mpx, 3K při 30 fps 12 Mpx, 3K Ultra HD Výdrž baterie až 9 hodin až 9 hodin Mikrofony 4 6 Úložiště 64 GB 32 GB Odolnost IPX4 IPX4 Hmotnost 41 g oficiálně neupřesněno Čip Snapdragon AR1 Gen 1 neupřesněno
Pokud se uniklé údaje potvrdí, Samsung nabídne dvojnásobnou kapacitu úložiště, zatímco Meta bude mít o dva mikrofony více. Deklarovaná výdrž baterie a rozlišení kamer jsou na papíře srovnatelné. U kamery však bude důležité také to, jak si oba modely povedou v reálných podmínkách, například při horším osvětlení.
Meta v dostupných primárních zdrojích přesnou hmotnost modelu Gen 3 neuvádí, takže přímé srovnání zatím není možné. Hmotnost 41 gramů by každopádně byla pro Samsung slibným parametrem. Sama o sobě ale nezaručuje, že brýle budou při celodenním nošení pohodlné. Rozhodovat bude také rozložení hmotnosti, tvar obrouček a tlak na nos a uši.
Dostupnost a cena: co čeká české zákazníky
V otázce dostupnosti je namístě opatrnost. Podle uniklých informací mají být varianty Gentle Monster určeny pro Jižní Koreu a Spojené státy, zatímco modely Warby Parker mají zamířit pouze na americký trh. Prodej má probíhat prostřednictvím webových stránek a kamenných prodejen obou značek a také přes prodejny Samsung Experience Stores v USA. Česká republika ani širší evropský trh v první vlně uvedení potvrzeny nejsou.
Samsung zatím oficiální cenu nezveřejnil. Pokud by se chtěl pohybovat na podobné cenové úrovni jako Meta Ray-Ban Gen 3, jejichž uváděná základní cena činí 449 dolarů, odpovídala by tato částka při orientačním přepočtu kurzem ČNB k 14. říjnu 2026 přibližně 9 770 Kč. Po započtení české DPH a případných nákladů na distribuci a prodej by se hypotetická cena mohla pohybovat zhruba mezi 12 a 14 tisíci korunami, a to bez příplatku za dioptrické čočky.
U dražších variant, například Meta Aviator za 529 dolarů, by obdobný přepočet s českou DPH mohl cenu posunout k hranici 14 tisíc korun. Jde však pouze o orientační srovnání, nikoli o potvrzenou cenu připravovaných brýlí Samsungu. Skutečná částka se může lišit podle konkrétní varianty, trhu i prodejní strategie.
Proč to není jen další koncept
Snapdragon AR1 Gen 1 od Qualcommu je platforma určená pro chytré brýle. Nabízí obrazové zpracování pro fotografování a natáčení videa, podporu lokální umělé inteligence prostřednictvím jednotky Hexagon NPU, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3. Platforma umožňuje využití i v brýlích s displejem, Samsung se však podle dosavadních informací v první generaci zaměřuje na jednodušší konstrukci bez něj.
Tento přístup odpovídá konceptu, který se osvědčil u brýlí Ray-Ban Meta: hlavní roli hraje kamera, hlasové ovládání, umělá inteligence a zvuk, nikoli zobrazování digitálního obsahu přímo před očima. Pro uživatele to může znamenat lehčí a nenápadnější zařízení, které se více podobá běžným brýlím než tradičnímu AR headsetu.
Android XR přitom není pouze upravenou verzí systému Android z telefonů. Jde o platformu určenou pro zařízení s rozšířenou a smíšenou realitou, která počítá s hlasovým ovládáním, multimodální interakcí a různými způsoby práce s digitálním obsahem. Podporovat má široké spektrum zařízení, od chytrých brýlí bez displeje přes modely s displejem až po headsety.
Samsung tak získává softwarový základ, který by mohl v budoucích generacích využít i pro pokročilejší brýle s rozšířenou realitou. Zatím však není jisté, kdy a v jaké podobě by k takovému rozšíření došlo.
Stále chybějí dvě zásadní informace: přesné datum zahájení listopadového prodeje a oficiální cena. Řada dalších parametrů už se díky úniku dostala na veřejnost, stále je však potřeba počítat s tím, že nejde o kompletní oficiální specifikace. Pokud se údaje potvrdí, Samsung vstoupí do rychle rostoucí kategorie s brýlemi, které mají vážit 41 gramů a nabídnout až devět hodin provozu. Přímý konkurent řady Ray-Ban Meta tak může být blízko. O tom, zda se mu podaří skutečně prosadit, rozhodnou kromě hardwaru také cena, dostupnost a kvalita každodenního používání.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík