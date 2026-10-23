Švédský strašák pro ruské lodě na Baltu: střela RBS15 Mk3 doletí přes 200 km a ubránit se jí je velmi těžké

Proti válečným lodím dnes nejčastěji nasazují řízené protilodní střely. Startují ze země, z letadel, z jiných lodí i z ponorek a cíl dokážou zaměřit a zničit i na vzdálenost několika stovek kilometrů. Typů takových zbraní existuje víc a švédská RBS15 patří k nejoceňovanějším. Její současná podoba nese označení RBS15 Mk3.
Odkud Švédové zasáhnou loď skoro kdekoli na Baltském moři
Saab na svých stránkách uvádí, že RBS15 Mk3 zasahuje cíle na vzdálenost větší než 200 kilometrů. Švédsko by tak ze svého pobřeží dosáhlo na ruskou loď plující na většině plochy Baltského moře. Pro zemi, která leží přímo u tohoto moře, je to dosah, jaký pokrývá prakticky celé sousední vody.
Údaj o doletu ovšem pochází od výrobce a nezávislé měření podklad neuvádí. Totéž platí o tvrzení serveru MilIn, podle kterého se proti střele těžko brání. Jak přesně obrana selhává, nevysvětluje. Stejný zdroj dodává, že RBS15 Mk3 zvládá i drsné klimatické podmínky.
Čtyři střely na jednom nákladním autě se rychle přesunou k pobřeží
Odpalovací modul verze Mk3 je umístěný na nákladním automobilu. Díky tomu ho lze velmi rychle přesunout na pozici, kterou si situace na pobřeží žádá.
Podle zveřejněných obrázků se do modulu vejdou až čtyři střely. Každá váží 820 kilogramů, takže jedno auto veze přes tři tuny munice. Střelu pohání proudový motor a k cíli letí rychlostí až Mach 0,9, tedy těsně pod rychlostí zvuku. Počet střel v modulu vychází z obrázků, oficiální specifikace ho nepotvrzuje.
Kdy je dvousetkilová hlavice nebezpečná i torpédoborcům a křižníkům
Střela nese hlavici o hmotnosti 200 kilogramů. Menší plavidla dokáže smést z hladiny. Torpédoborcům a křižníkům hrozí také, musí je ovšem dobře trefit.
Na navádění proto záleží víc než u jiných zbraní, protože střela musí na velkou vzdálenost zasáhnout plavidlo, které se poměrně rychle pohybuje. Většinu letu ji vede kombinace inerciálního navádění a GPS, v konečné fázi ji na cíl dovede radarový systém.
Jak často se RBS15 Mk3 skutečně trefí, z dostupných informací nevyplývá. Podklad nabízí jen odkaz na pověst švédských zbraní. Bez čísel o úspěšnosti zásahů zůstává vysoká přesnost předpokladem.
Cíl Saabu z 80. let: střela s lepšími parametry než americký Harpoon
Švédská firma Saab začala RBS15 vyrábět v 80. letech 20. století. Podle Wikipedie chtěla postavit zbraň, která americkou protilodní střelu Harpoon předčí v parametrech. Oblibu si RBS15 získala hlavně svou univerzálností, protože ji lze odpalovat z lodí i z letadel a novější verze také ze země.
Kromě Švédska ji do výzbroje zařadilo Německo, Finsko, Polsko a další státy. Střela prochází průběžnou modernizací a jejím nejnovějším stupněm je dnes verze Mk3.