Rez, plíseň ani vodní kámen nemusí koupelnu hyzdit navždy. Jednoduché postupy fungují bez zdlouhavého drhnutí

V koupelně velmi často vzniká vodní kámen, plíseň nebo rez. Existují způsoby, díky nimž se jednoduše zbavíte všech těchto nečistot.
Snažte se o vaši koupelnu pečovat a udržovat ji vždy čistou. V každé koupelně se může objevit plíseň, rez nebo vodní kámen, i když ji dokonale uklízíte.
Na tyto nečistoty působí jednoduché triky, které pomohou každému, kdo se jich rozhodne zbavit. Například plíseň je pro lidské zdraví nebezpečná a měli byste se jí zbavit co nejrychleji. Nemusíte se bát, odstraňování vám nezabere mnoho času. Důvody vzniku plísně
Pro vznik plísně v koupelně není potřeba velké snahy. Nejčastěji se vytváří v rozích, na místech, na která se pravidelně nedíváme, a v zákoutích. Plíseň můžete objevit i na silikonovém těsnění u vany nebo u sprchového koutu.
Vznik plísně v koupelně velice podporuje vysoká vlhkost a špatné větrání. Po každé koupeli se v koupelně zvyšuje vlhkost a dobré podmínky pro vznik plísně. Tento objev v koupelně nepodceňujte, není totiž dobrý pro lidské zdraví. Podporuje infekce dýchacích cest, může způsobovat záněty, astmatické záchvaty a zatěžuje ledviny a játra. Fotografie: Unsplash Účinné odstranění plísně v koupelně
V momentě, kdy zjistíte, že máte v koupelně plíseň, byste měli jednat rychle. Existují na ni účinné chemické prostředky s chlorem. V obchodě naleznete různé produkty, které vás plísně zbaví. Chemické prostředky jsou však účinné jen na chvíli.
U plísně, která pronikla do hlubších vrstev zdi, je potřeba zjistit příčinu. Většina chemických přípravků se aplikuje přímo na zasažené místo plísní a je potřeba je nechat působit. Jestliže chcete být v odstranění úspěšnější, před nanesením chemických látek zasažené místo otřete houbičkou nebo kartáčem. Na plíseň lze použít ocet
Pokud nemáte rádi používání chemických přípravků, vyberte si takový produkt, který má doma téměř každý. Ocet je přírodním prostředkem, jež najdete téměř v každém obchodě.
A právě ocet je také levným a účinným odstraňovačem plísně. Smíchejte vodu a ocet v poměru 1 : 1. Tuto směs nalijte do rozprašovače a naneste ji na zasažené místo plísní. Nezapomeňte v místnosti po celý den větrat, aby se případný zápach z octu nedržel v daném pokoji příliš dlouho. Fotografie: Freepik Plíseň na silikonovém těsnění
Na tomto těsnění vzniká plíseň z toho důvodu, protože se na něm dlouhou dobu drží voda. Lidé toto místo neutírají do sucha po každém koupání.
Účinným pomocníkem v boji proti plísním na těchto místech je zubní pasta nebo prášek na pečení. Vybranou látku naneste na zasaženou plochu, pořádně ji rozetřete a nechte několik minut působit. Po chvíli místo vyčistěte kartáčkem na zuby. Nakonec vše opláchněte vodou.
Odstraňování rzi v koupelně
Ani této místnosti se nevyhne rez obloukem. Rez vznikne i v případě, když na vlhké místo položíte kosmetický přípravek, jež je v kovovém obalu (deodorant, lak na vlasy apod.).
I na rez existují domácí pomocníci za pár korun, kteří vám pomohou s jejím odstraněním. Pokud rez neodstraníte, začne se dostávat do větší hloubky, a může dokonce zničit předmět, na kterém se nachází. Na rez působí citron a kyselina citronová
Rezavý předmět můžete zachránit použitím citronu. Citron si nakrájejte na plátky. Jeden plátek citronu položte na místo, kde je rez, a nechte ho půl hodiny působit. Poté ho sundejte a zasažené místo vydrhněte kartáčkem na zuby.
Jestliže citron nebyl účinný, použijte směs kyseliny citronové a soli. Tu vyrobíte tak, že si v míse tyto dvě suroviny smícháte ve stejném poměru a přidáte trochu vody. Vzniklou hustou směs naneste na rezavé místo. Nechte půl hodiny působit a nakonec vydrhněte kartáčkem na zuby.
Pokud máte doma velmi odolnou rez a nelze ji odstranit ani předchozími metodami, vyzkoušejte další domácí trik. Připravte si silný přípravek na bázi octa a jedlé sody.
Tři lžíce jedlé sody rozpusťte v půl litru octa. Až směs přestane pěnit, nalijte ji do rozprašovače. Naneste ji na rez, nechte chvíli působit a nakonec ji opět vydrhněte kartáčkem na zuby. Často se objevující vodní kámen
Vodní kámen se objevuje v téměř každé koupelně. Stačí, když necháte na nějakém místě delší dobu stát vodu. Nejčastěji se nachází na vodovodních kohoutcích, bateriích, umyvadlech a toaletách.
Většinou je vodní kámen způsoben tvrdou vodou. Vodního kamene se lze jednoduše zbavit i ekologickými prostředky, aniž byste museli sahat po chemii. Tyto pomocníky s velikou pravděpodobností najdete i u vás doma. Fotografie: Pixabay
Zkuste se podívat po vaší kuchyni nebo ve spíži, zda se v ní nenachází ocet nebo citronová šťáva. Navlhčete ubrousek octem nebo citronovou šťávou a položte ho na místo, kde je vodní kámen.
Na zasaženém místě nechte ubrousky působit přes noc. Následující den je potřeba ubrousky sundat a vyhodit. Místo, na kterém byly, opláchněte vodou. Pokud je to nutné, postup opakujte jednou týdně. Vodní kámen v toaletě
Většina lidí v dnešní době používá chemické prostředky, kterých jsou obchody plné. Jejich použití je snadné, a navíc tyto přípravky nejsou drahé. Občas se ale stane, že tyto produkty nefungují tak, jak mají.
Když se vodní kámen nachází nad hladinou vody, sáhněte po octu nebo kolovém nápoji. Tuto látku nalijte do toalety na celý povrch a počkejte alespoň čtvrt hodiny. Nakonec veškeré povrchy vydrhněte toaletní štětkou. Fotografie: Pixabay
Toaleta se nemusí čistit pouze chemickými přípravky, octem nebo sladkým nápojem. Dobrým pomocníkem je i tableta, kterou jinak používáte do myčky.
Nelekněte se, tableta začne ihned pěnit. Až pěnit přestane, důkladně vyčistěte všechna místa toaletní štětkou. Čištění toalety není těžké v případě, že víte, jak na to. Pokud byste její čištění zanedbávali, mohla by začít zapáchat.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Jednoduché způsoby, jak se v koupelně zbavit vodního kamene, rzi a plísně. Už žádné zdlouhavé postupy plné chemie appeared first on BydlímeÚtulně.cz.