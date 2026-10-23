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Rez, plíseň ani vodní kámen nemusí koupelnu hyzdit navždy. Jednoduché postupy fungují bez zdlouhavého drhnutí

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V koupelně velmi často vzniká vodní kámen, plíseň nebo rez. Existují způsoby, díky nimž se jednoduše zbavíte všech těchto nečistot.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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