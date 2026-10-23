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Chtěl jsem zkusit něco jiného: Hamilton se vyjádřil k Singapuru

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Za ignorování pokynu inženýra, aby během Velké ceny Singapuru zajel do boxů, si Lewis Hamilton vyslechl kritiku od Frédérica Vasseura, někteří experti se ho však zastali. Po příjezdu do Austinu se k tomuto tématu poprvé otevřeněji vyjádřil.
Chtěl jsem zkusit něco jiného: Hamilton se vyjádřil k Singapuru

Chtěl jsem zkusit něco jiného: Hamilton se vyjádřil k Singapuru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:30

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