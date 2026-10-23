Petrželový čaj třikrát denně: nenápadná nať z kuchyně, kterou spojují s nižším tlakem a zdravými močovými cestami

S tím, že petržel patří mezi přírodní léčiva, přichází lékařka Maria Zamarripa v textu pro web Healthline. Připisuje jí celou řadu příznivých účinků na lidské tělo. Nejvíc z nich podle ní získáte, když si z natě připravíte nápoj a budete ho pít pravidelně. Konkrétní dávkování přebírá český zdroj ze serveru WebMD.
Nejvíc látek má čerstvá nať, proto nepatří do kořenky
Petržel obsahuje antioxidanty, vitamíny a minerály a nejvíc jich nabízí v čerstvém stavu. Na čaj je proto lepší nasekat svazek z trhu nebo ze zahrádky než sáhnout po sušené bylince ze sáčku.
Pravidelné zařazení do jídelníčku se podle zdroje spojuje s pomocí při zánětu močových cest, bakteriálních infekcích a bolestech při menstruaci. Další vlastností, kterou petrželi připisuje, je diuretický účinek, tedy podpora močení. Na něj zdroj navazuje tvrzením, že rostlina tělo detoxikuje.
Lžíce natě, dva decilitry vody a 15 minut, víc recept nepotřebuje
Nejdřív nasekejte jednu polévkovou lžíci petrželové natě. Zalijte ji 2 decilitry vroucí vody a nechte 15 minut louhovat, potom čaj přeceďte. Bez zvláštního vybavení to zvládne kdokoli, kdo má hrnek a sítko.
Pít se má podle WebMD každý den, třikrát denně a vždy mezi jídly. Když na každou dávku připravíte jeden šálek podle receptu, spotřebujete za den tři lžíce natě a vypijete 6 decilitrů čaje. Při takovém množství se vyplatí mít petržel doma stále po ruce.
Krevní tlak, sraženiny i plynatost: seznam, kterému chybí čísla
K účinkům čaje patří podle zdroje také snižování vysokého krevního tlaku a ochrana před vznikem krevních sraženin. Pomáhat má i trávení, konkrétně při plynatosti, zácpě, zánětu žaludku a žaludečních vředech.
Celý výčet ovšem stojí na obecných tvrzeních. Jediná čísla v textu se týkají receptu a dávkování, o tom, jak výrazně by čaj mohl tlak snížit, nebo o jakékoli studii se zdroj nezmiňuje. Neuvádí ani, pro koho by nápoj nemusel být vhodný, přestože mu přisuzuje vliv na krevní tlak i srážení krve. Kdo se léčí s tlakem nebo s trávením, potřebuje víc než tyto obecné sliby a nemá s čím je porovnat.
První změny slibuje zdroj po několika týdnech pravidelného pití, tedy po několika týdnech tří šálků denně mezi jídly.