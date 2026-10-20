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Podzimní změny tlaku vzduchu: Proč tělo cítí bolest

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S nástupem sychravého podzimního počasí se v ordinacích praktických lékařů i ortopedů hromadí pacienti s velmi podobnými stížnostmi. Někdo popisuje náhlé bodání v koleni. Jiný ztuhlou páteř nebo tupou bolest v místě staré zlomeniny.
muž pociťuje silnou bolest v kolenním kloubu

muž pociťuje silnou bolest v kolenním kloubu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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