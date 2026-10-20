Podzimní změny tlaku vzduchu: Proč tělo cítí bolest

S nástupem sychravého podzimního počasí se v ordinacích praktických lékařů i ortopedů hromadí pacienti s velmi podobnými stížnostmi. Někdo popisuje náhlé bodání v koleni. Jiný ztuhlou páteř nebo tupou bolest v místě staré zlomeniny.
Nejde o namlouvání ani o náhodu. Organismus skutečně reaguje na atmosférické změny. Meteorosenzitivita, tedy citlivost na změny počasí, postihuje podle odhadů až polovinu populace. Tělo funguje jako mimořádně citlivý barometr. Zareaguje na každý pokles tlaku i zvýšenou vlhkost vzduchu.
Hlavní příčinou potíží je změna tlaku v okolním prostředí, která ovlivňuje tlak uvnitř lidských tkání. Když barometrický tlak prudce klesne, tkáně kolem kloubů se mírně rozpínají. Dráždí tím okolní nervová zakončení. Kapsy naplněné kloubní tekutinou čelí vyššímu pnutí, což vyvolává pocit tlaku a omezenou hybnost. Nejintenzivněji tento efekt pociťují senioři, lidé s artrózou a pacienti po úrazech. Tělo tak často hlásí příchod studené fronty dřív, než se objeví v předpovědi.
Jak zmenšit citlivost nervové soustavy na výkyvy
Zásadní je udržet stabilní tělesnou teplotu během celého dne. Náhlé prochladnutí totiž způsobí okamžité stažení cév. Prokrvení tkání kolem kloubů se zhorší, svaly ztuhnou a pocit bolesti se může ještě násobit. Pomáhá vrstvené oblečení z funkčních materiálů. Vhodné je také nasadit hřejivý zábal. Ranní teplá sprcha ztuhlé klouby prohřeje a připraví tělo na denní zátěž.
Foto: Magnific Pravidelný šetrný pohyb pro promazání kloubů
Ačkoliv bolest svádí k ležení na gauči, absolutní klid kloubům naopak škodí. Bez pohybu klesá tvorba kloubního maziva. Chrupavka přitom rychle přichází o potřebnou výživu. Ideální volbou je lehká chůze, plavání v teplé vodě nebo jemné protahovací cvičení. Pohyb šetrně promaže kloubní plochy, nepřetěžuje je a zrychlí odplavování látek vyvolávajících zánět. Pravidelný návyk navíc posiluje svaly, které drží klouby ve správné poloze.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-zmeny-pocasi-a-s-tim-souvisejici-bolesti-hlavy-40445308 , https://www.pharmapoint.cz/clanky/meteocentrum-v-nasem-tele-jak-vnimame-zmeny-tlaku-vzduchu/ , https://www.lekarnalemon.cz/bolesti-hlavy-pri-jarnich-zmenach-tlaku-priciny-a-ucinna-reseni , https://www.cpzp.cz/clanek/3803-0-Meterosenzitivita.html , https://www.nationalgeographic.cz/veda/proc-nas-mohou-zmahat-bolesti-kdyz-ma-prijit-bourka/ , https://plus.rozhlas.cz/prisel-podzim-a-citite-se-hur-meteosenzitivni-lide-reaguji-na-vykyvy-teplot-i-8606356 , https://vtm.zive.cz/clanky/jak-je-to-se-rcenim-ze-nas-pri-zmene-pocasi-rozboli-klouby-zasadni-vliv-hraje-chlad-vlhkost-a-tlak-vzduchu/sc-870-a-234131/default.aspx Foto: Magnific
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Podzimní změny tlaku vzduchu: Proč tělo cítí bolest
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