Svetr nemá vyrůst s dětmi. Po praní ho sušte naplocho

Mokrý vlněný svetr nechte po praní uschnout naplocho. Přebytečnou vodu nejdřív jemně odsajte ručníkem, pleteninu vytvarujte a podepřete i rukávy. Na ramínku se totiž může vlastní vahou protáhnout.
Svetr je vypraný podle štítku a zbývá ho jen někam pověsit. Právě tenhle poslední krok ale umí změnit jeho tvar.
Woolmark upozorňuje, že váha vody v mokré pletenině může při sušení na šňůře nebo ramínku způsobit její protažení. Rukávy pak mohou být delší, přestože při praní žádná chyba nenastala.
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Po vymáchání svetr neždímejte jako hadr na podlahu.
Marimekko v návodu pro vlnu a kašmír doporučuje odebrat vodu srolováním oděvu do ručníku, za vlhka obnovit jeho tvar a nechat ho schnout rozložený. Při praní výslovně varuje před třením a kroucením. Na čistou rovnou plochu rozprostřete suchý ručník a položte na něj svetr. Ručník se svetrem volně srolujte a rukama jemně stlačujte. Oběma konci neotáčejte proti sobě. Balíček rozbalte a svetr přeneste na suchý podklad pro sušení naplocho.
Pro kontakt s vlnou vyberte světlý nebo bílý ručník, který nepouští vlákna, jak radí Woolmark. Nenechávejte svetr schnout schovaný uvnitř srolovaného ručníku. Ten posloužil k odebrání části vody, další krok už potřebuje rozložený oděv.
Světlý ručník bez uvolňujících se vláken pomůže odebrat vodu. Svetr v něm jemně stlačte, nekruťte. Brandon.wiggins / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Naplocho znamená podepřít tělo i rukávy
Svetr rozložte na suchý ručník na rovné ploše nebo na sušicí síť určenou pro oděvy. Jemně srovnejte rukávy, spodní lem a záhyby do původního tvaru. Za konce netahejte.
Woolmark doporučuje právě vytvarování za vlhka a jako další možnost uvádí speciální sušicí síť nad vanu.
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Z porovnání obou návodů plyne praktický rozdíl: ručník řeší přebytečnou vodu, rovná podložka nese hmotnost pleteniny. Jedno nenahrazuje druhé. Ani po odsátí vody proto svetr nepřevěšujte přes jedinou tyčku sušáku. Pro sušení naplocho potřebujete oporu pro celý oděv včetně rukávů, jinak zůstane část vlhké pleteniny viset.
Mokrý vlněný svetr se může na ramínku protáhnout vahou zadržené vody. Po odsátí vody ručníkem ho proto sušte naplocho. Jhansonxi / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Sušení neurychlujte položením na radiátor ani přímým sluncem.
Woolmark před přímým teplem varuje a u radiátoru zmiňuje riziko změny barvy nebo poškození části oděvu, která na něm leží. Vlněný svetr nepotřebuje topné těleso jako polštář. Symbol sušičky není pokyn k zavěšení
Na štítku rozlišujte dva různé pokyny.
Podle přehledu GINETEX čtverec s kruhem označuje bubnovou sušičku, zatímco čáry ve čtverci popisují přirozené sušení. Vodorovná čára znamená sušit naplocho. Přeškrtnutý symbol sušičky tedy sám o sobě neříká, že smíte mokrý svetr pověsit.
Neplatí ani opačná zkratka, že žádná vlna do sušičky nesmí. Woolmark připouští strojové sušení u oděvů, jejichž štítek je výslovně dovoluje, a podle příslušných pokynů. Samotný název programu „vlna“ na spotřebiči nenahrazuje svolení výrobce svetru. U kusu určeného k sušení naplocho zůstaňte u podložky.
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o výběru pracího prášku a gelu, včetně zvláštní péče o vlnu. Pokud svetr trápí hlavně srst, můžete se před namáčením podívat na šetrné odstranění kočičích chlupů z oblečení. Pro samotné sušení si pak nachystejte dva úkoly zvlášť: ručník na vodu a dost místa pro rozložený svetr.