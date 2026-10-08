Zranění brankáře a další venkovní prohra. Motor v Plzni padl 1:4

HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
HC Škoda Plzeň: Malík (J. Růžička) – Rubins, MacPherson, Jeřábek (C), Chromiak, Robertson, Merežko, Malák – Teplý, V. Petman, M. Petman – Katic, Lalancette, Rohlík – Měchura, Filip (A), Strnad – Simon, Jakub Lev, Schleiss (A) – Žemlička.
Banes Motor České Budějovice: Strmeň (9.Mařík) – Štencel (A), Vráblík, Vála, Pýcha, Nordsäter, Kachyňa, Nedorost – Ordoš, Hoch, Lantoši (A) – Olesen, Bell, Koláček – Ahl, Bulíř (C), Pour – M. Beránek, Toman, Zachar – Jakub Lev.
Branky a nahrávky: 3. Robertson (Filip), 38. V. Petman (Robertson, Teplý), 40. Robertson (Lalancette, Simon), 58. Schleiss (Rohlík) – 37. Ordoš. Rozhodčí: Mejzlík, Turhobr – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3946. Střely na branku: 27:23. Zblokované střely: 19:16. Hity: 7:8. Vhazování: 29:36. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 4:1.
Průběh utkání
Do utkání Motor nastoupil bez Renarse Krastenbergse, jehož v sestavě již druhým zápasem nahrazuje Josef Koláček. Místo Marka Hejduka, který pomáhal toho času Táboru v Chomutově, nastoupil produktivní junior Jakub Lev.
Domácí vstoupili do zápasu lepším způsobem. První větší šanci pak spálil domácí Teplý, jehož pokus z křídla pokryl Strmeň betony. Právě kvůli vyhození puku mimo hřiště ze strany hostujícího brankáře musel Motor na začátku čtvrté minuty do čtyřech. Domácí hráči si ale nevytvořili v první výhodě žádnou velkou šanci. Na druhé straně své štěstí dvakrát vyzkoušel Bell, avšak ani jednou přesný nebyl. Na začátku deváté minuty se zranil Jan Strmeň a do akce musel Matyáš Mařík, jelikož budějovický brankář se zvedal ve velkých bolestech a nakonec odešel jen za asistence lékaře. Těžkou situaci Budějovice zkoušely zvládnout co nejlépe a rozhodně se nebály útočit. V jedenácté minutě hezkou teč Tomana ale vychytal Malík. Na druhé straně si zase Mařík dokázal poradit s nástřelem z pravé strany, který byl následován dorážkou z velké blízkosti od Merežka. V dalším průběhu první třetiny pak byli stále více aktivnější hráči Plzně, kteří si ale poté zahráli oslabení, jelikož na trestnou lavici zamířil Filip. Motor soupeře dlouhé dvě minuty svíral v pásmu, Malík si však poradil například i s jedovkou Koláčka, a tak i domácí tým první nevýhodu ustál bez inkasované branky. Poslední dvě minuty první třetiny již pak vyloženou šanci nenabídly. O první pauze se hrálo bez branek.
Do druhé třetiny vstoupili mírně lepším způsobem hostující hráči. Malík dokázal vyřešit dvě menší šance po střelách Lantošiho. Naopak Mařík dokázal zalepit v úvodu skákavou ránu Rohlíka. V čase 22:18 se pak ale do rány z kruhu opřel Carter Robertson, jenž svůj puk umístil přesně do horní části branky – 1:0. Budějovice se snažily reagovat. To by se jim povedlo velmi rychle, kdyby se ale před vstřelenou brankou Poura z času 24:37 nedopustily ofsajdu. Mohlo být i hůř, jelikož ve dvacáté sedmé minutě šel Motor opět do čtyř kvůli vyloučení Hocha. Indiáni ale ani tentokrát přesilovku nedokázali využít. Zhruba v polovině zápasu pak Malík na druhé straně musel pokrýt skákavý projektil Pýchy od modré čáry. Mařík, téměř z protiakce, měl zase dost práce s pokusem Rubinse z mezikruží. Hrál se velmi rychlý hokej a styl nahoru – dolů vyhovoval plynulosti hry. Zajímavý puk zvládl vyslat mladičký budějovický Nedorost, avšak ani on brankáře soupeře na konci třicáté páté minuty nezvládl překonat. Motor pak musel opět do čtyř, avšak tentokrát se mu hra v oslabení povedla ještě lépe. Únik dvojice Beránek – Jan Ordoš vzal druhý jmenovaný na sebe a jeho střela v čase 38:05 zapadla přesně do horního růžku branky soupeře – 1:1. Výhodu sice Škoda nevyužila, avšak již v čase 37:18 stál přesně na svém místě dorážející Ville Petman, který přesně doklepl do sítě předchozí střelu od modré čáry – 2:1. Jihočeši pak hráli v úplném závěru ještě jedno oslabení. Dvě sekundy před druhou sirénou od modré ihned po buly vypálil přesnou bombu Carter Robertson, který určil konečné skóre druhé třetiny – 3:1. Plzeň vedla o druhé pauze o dvě branky.
Třetí třetina začala lehkým náporem Motoru. Malík měl pak první práci ve čtyřicáté třetí minutě, kdy ale dokázal vyřešit bombu Vráblíka od modré i skákavé nahození Tomana. Na druhé straně musel Mařík vytasit betony proti bekhendové dorážce Strnada. Čas poté rychle ubíhal bez větší šance, což nevyhovovalo hlavně Budějovicím. Obrovské šance pak ale přišly v padesáté první minutě, když mezi kruhy dostal nabito Nedorost, jenž ale z těžké pozice trefil jen přesouvajícího se brankáře soupeře. Měchura na druhé straně z kruhu trefil dokonce tyč. Posledních pět minut třetí třetiny pak mělo přinést budějovický závěrečný nápor. Motoru se ale dlouhou dobu nedařilo usadit se v pásmu. Když se to ale povedlo, Malík dokázal zlikvidovat v padesáté sedmé minutě tvrdé dorážky Ordoše i následné nahození Vály. Budějovice si poté vzaly oddechový čas a odvolaly Maříka. To se jim ale v čase 57:56 vymstilo, když Jan Schleiss z velké blízkosti dopravil puk do prázdné branky – 4:1. Motor tentokrát zápas nezvládl. V Plzni padl 1:4.