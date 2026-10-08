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Zranění brankáře a další venkovní prohra. Motor v Plzni padl 1:4

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Budějovice, po domácí výhře nad Kometou, zajížděly na led Plzně. Zde od druhé třetiny musely dotahovat a navíc přišly, již v deváté minutě, o zraněného Jana Strmeně, jehož místo musel zaujmout Matyáš Mařík. Motor ani na počtvrté venku nevyhrál. Na půdě Škody padl 1:4.
Zranění brankáře a další venkovní prohra. Motor v Plzni padl 1:4

Zranění brankáře a další venkovní prohra. Motor v Plzni padl 1:4

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 18:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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