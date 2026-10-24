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Za příběhem až na dno Lipna. Spisovatel se ponoří k zatopené vesnici ze své knihy

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Spisovatel Jan Štifter se rozhodl, že svou knihu prožije se vším všudy. Po vzoru vlastního románu tak sestoupí na dno Lipna, aby na vlastní oči spatřil zmizelou šumavskou vesnici. Kvůli literárnímu snu se dokonce naučil potápět.
Za příběhem až na dno Lipna. Spisovatel se ponoří k zatopené vesnici ze své knihy

Za příběhem až na dno Lipna. Spisovatel se ponoří k zatopené vesnici ze své knihy

Zdroj: profil Jana Štiftera
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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