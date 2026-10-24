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Jihočeši protestují za nezávislá média. Začali v Budějcích, v plánu je Písek

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Za nezávislá veřejnoprávní média v sobotu protestovali také Jihočeši. Lidé se sešli na náměstí v Českých Budějovicích, demonstrovat chtějí ale i v neděli v Písku. Nesouhlasí se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, jež koaliční poslanci v prvním čtení schválili o půl páté ráno.
Jihočeši protestují za nezávislá média. Začali v Budějcích, v plánu je Písek

Jihočeši protestují za nezávislá média. Začali v Budějcích, v plánu je Písek

Zdroj: Milion chvilek pro demokracii
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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