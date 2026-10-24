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Budějcké volejbalistky neudržely náskok, z Frýdku-Místku vezou porážku 1:3

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Jihostroj vstoupil do pátečního utkání ve Frýdku-Místku dobře a po zvládnuté koncovce úvodního setu vedl 1:0. Ve druhé sadě ještě držel s domácími krok, od poloviny zápasu ale začal doplácet na vlastní chyby a Frýdek-Místek postupně převzal kontrolu nad utkáním, které otočil na 3:1.
Budějcké volejbalistky neudržely náskok, z Frýdku-Místku vezou porážku 1:3

Budějcké volejbalistky neudržely náskok, z Frýdku-Místku vezou porážku 1:3

Zdroj: VK Jihostroj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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