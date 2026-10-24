Budějcké volejbalistky neudržely náskok, z Frýdku-Místku vezou porážku 1:3

Českobudějovické hráčky tak po páteční předehrávce 4. kola zůstávají s jediným bodem na 11. místě tabulky a dál čekají na první extraligové vítězství v sezoně.
TJ Sokol Frýdek-Místek - Jihostroj České Budějovice 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:17)
TJ Sokol Frýdek-Místek: Fukalová, Cibulová, Popić, Washington, Šmídová, Mikelová, libero Dedek. Střídaly: Bauerová, Bidláková, Kašparová, Janošcová
Jihostroj České Budějovice: Semerádová, Boušková, Kovářová, Skřivanová, Prokešová, Zelenková, libero Hochová. Střídaly: Ungrová, Havlíková, Kadriu, Tomanová, Fornbaumová
Nejvíce bodů: Šmídová 17, Fukalová 12, Bauerová 9 – Boušková 27, Kovářová 9, Prokešová a Skřivanová obě 7. Útoky: 54:50. Esa: 2:1. Bloky: 8:12. Chyby soupeře: 33:22. Rozhodčí: Peloušek a Vacek. Diváci: 150
Popis utkání
Úvodní set se dlouho vyvíjel lépe pro domácí. Frýdek-Místek vedl 8:6, v prostřední části 16:14 a do koncovky vstupoval za stavu 21:19. Jihostroj ale v závěru výrazně zpřesnil hru, opřel se o útok a z posledních sedmi výměn získal šest. Hostující tým měl v první sadě 38procentní úspěšnost útoku a přidal tři bodové bloky, zatímco domácí útočily s 25procentní úspěšností. České Budějovice tak otočily koncovku a první set získaly 25:22.
Také druhý set začal lépe Frýdek-Místek, který vedl 8:6 a poté si vybudoval náskok 16:10. Jihostroj se snažil manko stáhnout a v koncovce se přiblížil, domácí však tentokrát nepustily vedení z rukou. Pomohly si třemi bloky a stabilním útokem; přestože byla úspěšnost obou týmů podobná, Frýdek-Místek získal z útoku více bodů a zvládl lépe závěr. Sadu vyhrál 25:21 a srovnal stav utkání na 1:1.
Po přestávce byl třetí set vyrovnaný jen v úvodu, kdy domácí vedly 8:7. Frýdek-Místek pak odskočil na 16:11 a před koncovkou držel náskok 21:15. České Budějovice byly v útoku procentuálně o něco úspěšnější, výrazně však doplatily na vlastní chyby – domácí v této sadě získaly deset bodů po chybách soupeře. Jihostroj ještě v závěru část ztráty stáhl, Frýdek-Místek však set dohrál na 25:22 a otočil stav utkání na 2:1.
Ve čtvrtém setu se Jihostroj zpočátku držel a vedl 8:7. Poté ale Frýdek-Místek převzal iniciativu, otočil na 16:12 a před koncovkou vedl 21:15. Domácí ve čtvrté sadě útočily se 41procentní úspěšností, zatímco České Budějovice klesly na 23 procent a z útoku získaly jen osm bodů. Frýdek-Místek si navíc pomohl třemi bloky a náskok už nepustil. Set vyhrál 25:17 a po obratu v utkání zvítězil 3:1.
Ohlasy
Karolina Cibulová (nahrávačka TJ Sokol Frýdek-Místek): „Jsme moc šťastné, že jsme zápas ustály a podařilo se nám získat tři body. V závěru už jsme hrály velmi dobře. Zlepšily jsme příjem, který byl na začátku naším největším problémem, a potom jsme především v útoku ukázaly, že se dokážeme prosadit a že jsme lepším týmem.“
Alexandra Dedková (trenérka TJ Sokol Frýdek-Místek): „Máme obrovskou radost ze tří bodů. Nebyly jsme v optimální pohodě, hodně jsme se trápily především v obraně a dělaly mnoho chyb na lehkých míčích, což by se stávat nemělo. Celý tým ale zaslouží velkou pochvalu za to, že i přes problémy, které jsme si z velké části způsobily samy, zápas zvládl a dotáhl do vítězného konce. I taková utkání se musí vyhrávat a my jsme to dokázaly.“
Kristýna Hochová (libero VK Jihostroj České Budějovice): „Po dlouhé cestě jsme první set dotáhly do vítězné koncovky a věřily jsme, že nás to povzbudí. Ve druhém setu jsme se držely zhruba do poloviny, ale pak naše hra upadla. Frýdek nás začal přehrávat, začaly jsme dělat chyby a vezlo se to s námi i ve třetím a čtvrtém setu, kdy už jsme nedokázaly držet krok.“
Radek Motys (asistent trenéra VK Jihostroj České Budějovice): „První dva sety jsme hráli vyrovnanou partii a mohl je získat kdokoli. Ve třetím a čtvrtém setu jsme se po pauze připravili o šanci vlastními nevynucenými chybami. Pokud v každém setu uděláme pět nebo šest chyb a k tomu zkazíme dva servisy, nemůžeme takové sety lámat na svou stranu.“