Chtěli se nadlábnout, málem tam přespali. Opozdilcům z bistra pomáhali strážníci

Chtěli se nadlábnout, málem tam přespali. Opozdilcům z bistra pomáhali strážníciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chtěli se nadlábnout, málem tam přespali. Opozdilcům z bistra pomáhali strážníciZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 24.10.2026 12:00
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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