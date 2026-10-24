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Podezřelé sčítání i neplatné hlasy. Volební stížnosti řeší v Táboře i Vimperku

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Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší město v Jihočeském kraji. Vyplývá to z informací zveřejněných na elektronické úřední desce soudu.
Podezřelé sčítání i neplatné hlasy. Volební stížnosti řeší v Táboře i Vimperku

Podezřelé sčítání i neplatné hlasy. Volební stížnosti řeší v Táboře i Vimperku

Zdroj: Petr Bezděk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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