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Na Korzo Národní lidé poslali už osm milionů. Jihočeský kraj přidá 300 tisíc

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Jihočeský kraj podpoří částkou 300 tisíc korun letošní připomínku událostí 17. listopadu na pražské Národní třídě. Rozhodnutí přichází poté, co Ministerstvo kultury odmítlo organizátorům akce Korzo Národní poskytnout dotaci. Lidé ve sbírce přispěli už více než 8 milionů korun.
Na Korzo Národní lidé poslali už osm milionů. Jihočeský kraj přidá 300 tisíc

Na Korzo Národní lidé poslali už osm milionů. Jihočeský kraj přidá 300 tisíc

Zdroj: Ema Dvořáková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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