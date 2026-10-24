Na Korzo Národní lidé poslali už osm milionů. Jihočeský kraj přidá 300 tisíc

Rada Jihočeského kraje schválila finanční dar ve výši 300 tisíc korun spolku Díky, že můžem, který každoročně pořádá vzpomínkovou akci Korzo Národní. Kraj chce svým příspěvkem pomoci zajistit konání akce, jejíž význam podle hejtmana přesahuje hranice hlavního města.
Nepodpořit tuto akci je prostě hloupé, míní hejtman Kuba
„Ministerstvo kultury se rozhodlo nepodpořit organizátory připomínky 17. listopadu na Národní třídě. Já to považuji za špatné rozhodnutí. Připomínka listopadových událostí přece není nějakou lokální pražskou akcí. Je záležitostí nás všech. Právě tam v roce 1989 začaly události, díky kterým jsme získali svobodu. Proto jsme se na radě kraje rozhodli organizátory podpořit,“ uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
„Nepodpořit jako ministr takovou akci je prostě hloupé a možná hloupější je argumentace, že J.A.R. hráli každý rok 17. listopadu v Lucerně bez dotací. Je to asi pravda, ale tam se platilo vstupné. Odlišit akci se vstupným a bez vstupného by zejména pro ministra kultury nemělo být úplně těžké,“ dodal Kuba.
Kuba zároveň vyzval další kraje a města, aby se k finanční podpoře připojily. Podle něj je připomínka sametové revoluce důležitá pro celou zemi a její význam by neměl záviset na tom, zda se akce koná v Praze, nebo v jiném regionu.
Podpora napříč republikou
Liberecký kraj vzkaz vyslyšel, přispěje sto tisíc. „17. listopad 1989 je pro mě jedna z nejvýznamnějších událostí našich moderních dějin, která zásadním způsobem změnila životy několika generací v naší zemi. Proto také považuji za důležité si Den boje za svobodu a demokracii důstojným způsobem připomenout. Společně s dalšími radními Libereckého kraje jsme se rozhodli podpořit částkou 100 000 Kč spolek Díky, že můžem, který pořádá oslavy Korzo Národní,“ informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN).
Podporu vyjádřila i Praha 7. „Když Babiš s Klempířem nechtějí 17. listopad slavit, Praha 7 přispěje na Korso Národní 89 tisíc korun,“ napsal starosta Sedmičky Jan Čižinský (Praha sobě).
Hlavní město na akci už dalo půl milionu, lídři STAN, Spolu, Prahy sobě a Pirátů ve společném prohlášení oznámili, že podporu budou chtít ještě navýšit.
„Přestože máme na řadu věcí v řízení Prahy rozdílné názory, v tomhle máme jasno. 17. listopad je symbolem svobody a demokracie. A hodnoty, které tento den představuje, nás spojují bez ohledu na politickou příslušnost. Proto nesouhlasíme s rozhodnutím ministra kultury Oty Klempíře nepodpořit Korzo Národní, největší oslavy 17. listopadu v České republice," píše se v textu, pod kterým jsou podepsaní Petr Hlaváček, Tomáš Portlík, Adam Scheinherr a Tereza Nislerová.
Ministerstvo dotaci odmítlo, organizátoři spustili sbírku
Ministerstvo kultury letos organizátorům finanční podporu neposkytne. Ministr Oto Klempíř (Motoristé) uvedl, že spolek nesplnil podmínky dotačního programu.
„Dotační pravidla mají platit pro všechny. A musí platit i pro oslavy 17. listopadu na Národní a jejich organizátory Korzo Národní. Ministerstvo posuzovalo, zda projekt splňuje podmínky dotace a ukázalo se, že společnost Korzo Národní ji prostě a jednoduše nesplňuje,“ řekl Klempíř.
„Výzva, kam podali žádost, je určena k oslavě významných výročí, která se vztahují k celým desetiletím od vzniku události. A to letošní oslavy 17. listopadu prostě nesplňují, protože od roku 89 uplynulo 37 let. Takže žádná averze, jen prostý fakt, že žadatelé nesplnili požadavky na to, aby mohli tuto podporu získat,“ vysvětlil Klempíř. Resort zároveň odmítl, že by šlo o politické rozhodnutí nebo zpochybnění významu oslav.
Organizátoři ze spolku Díky, že můžem kritizovali především načasování rozhodnutí a způsob komunikace ministerstva. Žádost o podporu podali 30. dubna, zamítavé stanovisko však podle výkonné ředitelky spolku Báry Stárek obdrželi až 19. října, tedy pouhých 29 dní před konáním akce. Plánované schůzky s ministrem se navíc opakovaně rušily.
V reakci na rozhodnutí ministerstva organizace Díky, že můžem spustila sbírku. Uvedla, že pořádání akce vyjde na 5,5 milionu korun, což vychází na 50 korun na návštěvníka. Vybírat vstupné ale nehodlá. Do sbírky už lidé přispěli přes osm milionů.
Korzo Národní připomene svobodu i demokracii
Korzo Národní patří k nejvýznamnějším celostátním akcím připomínajícím Den boje za svobodu a demokracii. Pražskou Národní třídu každoročně proměňuje v prostor pro vzpomínky, kulturní vystoupení, setkávání i veřejné debaty. Také letošní program 17. listopadu 2026 propojí historickou paměť se současnými společenskými tématy a bude přístupný široké veřejnosti.
Jihočeský kraj chce schváleným darem pomoci s uskutečněním letošního ročníku a současně vyjádřit podporu občanské společnosti, která odkaz listopadových událostí předává dalším generacím. Kuba považuje odmítnutí státní podpory za špatný signál a apeluje na další samosprávy, aby se k jihočeskému příspěvku připojily.