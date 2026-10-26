Zrádci skládají čtvrtou řadu. Prachaře účast láká, s Marešem už režisér mluvil

U kulatého stolu by tentokrát mohly usednout velké televizní hvězdy. Jakub Prachař (43) projevil zájem o Zrádce a režisér Markus Krug (36) už možnost účasti probíral i s Leošem Marešem (50).
Zatímco diváci sledují třetí řadu
Zrádců, v zákulisí už se připravuje další. A tentokrát se mají na Křivoklátě sejít známé osobnosti. Tvůrci začínají oslovovat možné hráče a hledají sestavu, která obstojí ve hře plné podezírání, přesvědčování a tajných dohod. Mezi skloňovanými jmény jsou také Jakub Prachař (43) a Leoš Mareš (50). Každý se přitom k možné účasti dostal trochu jinou cestou. S Marešem už účast probírali
Leoš Mareš patří k nadšeným příznivcům Zrádců a objevuje se také na jejich projekcích. Z „diváckého gauče“ by se však mohl brzy přesunout přímo mezi soutěžící. Režisér Markus Krug totiž už dříve potvrdil, že s moderátorem tuto možnost otevřel a jednání probíhají. Otázkou je, zda by mu jeho popularita pomáhala získávat spojence, nebo by kvůli ní vzbuzoval pozornost při každém hlasování. Ve Zrádcích totiž může být stejně nebezpečné příliš vyčnívat jako zůstávat podezřele stranou.
„Leoš by mohl být zajímavý hráč. Dokonce jsme to spolu v jednu chvíli nějak řešili,“ uvedl Krug pro eXtra.cz. Podepsanou smlouvu tím ale neoznámil. Obsazování je podle něj teprve na začátku a konečná podoba skupiny se stále hledá. Už nějakou chvíli ale není tajemstvím, že čtvrtá řada by měla být plná celebrit a významných osobností. Na sociálních sítích se v diskuzích také řeší, zda bude o něco méně teatrální než rada třetí, která je momentálně v televizi. Diváci si totiž stěžují, že filmových záběrů hradního pána je tam přeci jen trochu moc. V jednom díle mnohdy deset až patnáct minut podle diskutujících, kteří ilustrační vsuvky počítali. Casting třetí řady Zrádců se povedl (foto: Nextfoto / placená licence) Prachaře láká hra s Boučkem
Zájem o další sérii podle dostupných zdrojů už projevil také herec a bavič
Jakub Prachař. Ten sice zprvu pochyboval, zda by ve hře obstál, ale podle svých slov není dobrý lhář a příliš nadšeně nemluvil ani o představě delšího pobytu na vlhkém hradě v zimních měsících. Jenže možná právě to má pro soutěžící velké kouzlo. I Prachař ale názor začal měnit ve chvíli, kdy přišla řeč na jeho dlouholetého kamaráda a moderátora Libora Boučka (45).
Společně se totiž přátelí už roky s
Vojtěchem Kotkem (38), který má ve Zrádcích roli hradního pána. A z toho by byla zřejmě famózní podívaná. Jenže to by mohl být trochu problém. Bouček je totiž jedním z lovců pořadu Na lovu na konkurenční TV Nova. Tvůrci hledají pestrou sestavu
Čtvrtá série má být podle Kruga postavená na osobnostech z různých prostředí. Nechce ji zaplnit pouze herci a zpěváky. Důležitá bude také kombinace povah a způsob, jakým na sebe jednotliví hráči budou působit.
Prachařův zájem a rozhovory s Marešem tak nabízejí první představu, jak by hvězdní Zrádci mohli vypadat. Potvrzenou účast zatím nemá ani jeden. Případné setkání obou bavičů u kulatého stolu by ale mělo jasné kouzlo. Tentokrát by nestačilo mít poslední slovo. Museli by ostatní přesvědčit, že právě jim mohou věřit, a to může být v sérii plné hvězd, kde se budou mnozí dobře znát, velký oříšek.
Zdroj: redakce, extra.cz, FTV Prima, Instagram