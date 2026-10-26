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Zrádci skládají čtvrtou řadu. Prachaře účast láká, s Marešem už režisér mluvil

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Dennívýzva
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U kulatého stolu by tentokrát mohly usednout velké televizní hvězdy. Jakub Prachař (43) projevil zájem o Zrádce a režisér Markus Krug (36) už možnost účasti probíral i s Leošem Marešem (50). Zatímco diváci sledují třetí řadu Zrádců, v zákulisí už se připravuje další. A tentokrát se mají na Křivoklátě sejít známé osobnosti. Tvůrci začínají oslovovat možné hráče a hledají sestavu, která obstojí ve hře plné podezírání, [...]
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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