Seriál Ulice: Blanka se snaží napravit zradu. Veronika jí ale odpustit nedokáže

Blanka se chtěla Veronice omluvit a vysvětlit jí, proč před ní tajila Patrikovu nevěru. Veronika ji ale poslouchat nechce a jejich další rozhovor na usmíření nevypadá.
Blanka v podání Lindy Rybové přišla za Veronikou (Hana Holišová) s nadějí, že jí dá alespoň šanci říct, proč mlčela, když se dozvěděla o nevěře jejího snoubence Patrika (Jiří Hána).
Místo toho naráží na chlad a odmítání. Veronika se přes zradu nedokáže přenést a nechce slyšet důvody, které by snad mohly Blankino jednání vysvětlit.
Pro Veroniku je těžké přijmout, že ji zklamal nejen Patrik, ale také žena, které důvěřovala. Od Blanky by podobnou podpásovku ečekala. O to víc ji bolí, že jí kamarádka neřekla pravdu, přestože věděla, co se v jejím vztahu děje. Blanka se snaží situaci napravit, jenže samotná omluva nestačí. Veronika teď nemá důvod věřit, že by se na Blanku mohla znovu spolehnout. Jejich rozhovor proto nekončí smírem. Místo návratu k někdejšímu přátelství mezi nimi zůstává křivda, kterou se zatím nepodařilo překonat.
Patrik v podání Jiřího Hány je ve velkých problémech (foto: NextFoto) Blanka měla své důvody
Blanka se ocitla v situaci, kterou si sama nezvolila. Když Patrika přistihla s jinou ženou, musela se rozhodnout, co udělá. Nakonec mlčela, přestože šlo o její nejlepší kamarádku.
Možná doufala, že se věci nějak vyřeší, možná nechtěla být tou, která Veronice zničí vztah. Jenže tím jí nakonec ublížila ještě jinak.
Veronika se pravdu nedozvěděla od Blanky, ale až ve chvíli, kdy už nebylo možné Patrikovu nevěru dál tajit. Když pak zjistila, jak dlouho její kamarádka mlčela, začala pochybovat i o jejich vlastním vztahu. Co dalšího před ní Blanka tajila? A proč jí nedala možnost rozhodnout se sama, co s informací o Patrikovi udělá? Blanka se snaží své jednání obhájit, jenže pro Veroniku není jednoduché přijmout vysvětlení od člověka, který ji nechal v nevědomosti. Nestačí říct, že to myslela dobře. Veronika se teď musí vyrovnat s tím, že ji zklamal nejen muž, kterého si chtěla vzít, ale také kamarádka, na kterou se dlouhé roky spoléhala.
Setkání, které jejich přátelství nezachrání
Když se Blanka pokusí s Veronikou promluvit, zpočátku se jí nedaří dostat se ke slovu. Veronika ji ignoruje a nechce poslouchat další vysvětlování. Blanka nakonec zvýší hlas, čímž se rozhovor ještě vyostří. Místo usmíření přichází další konflikt. Pro Blanku je to bolestivé. Nechce se smířit s tím, že by jejich přátelství mělo skončit kvůli tomu, co se stalo kolem Patrika.
Jenže Veronika teď není připravená udělat za celou věcí tlustou čáru. Její reakce není jen důsledkem jedné hádky. V krátké době se jí rozpadl vztah a současně přišla o jistotu, že se může spolehnout na nejbližší kamarádku.
Veronika má navíc právo být naštvaná. Blanka jí mohla říct pravdu a nechat ji, aby se s ní vypořádala po svém. Místo toho rozhodla za ni, že bude lepší mlčet. A i když teď svého rozhodnutí lituje, nemůže očekávat, že Veronika všechno hodí za hlavu jen proto, že ji nechce ztratit.
Najdou k sobě ještě někdy cestu?
Jejich přátelství nemusí být nutně navždy ztracené, ale momentálně k sobě mají daleko. Blanka se snaží situaci napravit, zatímco Veronika nechce ustoupit. A není jisté, jestli se jejich vztah podaří obnovit ani poté, co opadnou první emoce.
Velkou roli bude hrát také to, zda Veronika časem přijme Blančino vysvětlení a jestli jí dokáže znovu věřit. Nestačí, aby se obě přestaly hádat. Pokud mají být znovu kamarádkami, budou muset vyřešit, co se mezi nimi stalo, a především to, proč Blanka tehdy mlčela.
Zatím to ale na usmíření nevypadá. Blanka o svou kamarádku stojí, jenže Veronika jí nedokáže odpustit. A zatímco Patrik stále doufá, že získá Veroniku zpátky, Blanka zjišťuje, že napravit vlastní chybu může být mnohem těžší, než si myslela.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz