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Seriál Ulice: Blanka se snaží napravit zradu. Veronika jí ale odpustit nedokáže

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Dennívýzva
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Blanka se chtěla Veronice omluvit a vysvětlit jí, proč před ní tajila Patrikovu nevěru. Veronika ji ale poslouchat nechce a jejich další rozhovor na usmíření nevypadá.
5679-linda-rybova-hana-holisova

5679-linda-rybova-hana-holisova

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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