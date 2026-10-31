Čtyři recepty na tradiční vánoční cukroví: Křehké linecké, voňavé vanilkové rohlíčky, nepečená vosí hnízda a kávovo-ořechová roláda

Vánoce jsou pro mě bezkonkurenčně nejkrásnějším obdobím roku a příprava svátečního představuje ten vůbec nejúžasnější rituál, který mě spolehlivě naladí na sváteční vlnu. Každý rok sice ráda zkouším nejrůznější novinky, ale na sváteční tabuli nesmí za žádnou cenu chybět absolutní cukroví rodinná klasika. Kombinace máslového s lineckého navinulou marmeládou, na jazyku se rozpadajících s vanilkových rohlíčků lískovými oříšky, rumem provoněných nepečených vosích hnízd a nepečené ořechové rolády s kávovým nádechem vytvoří na svátečním podnosu dokonalou mozaiku tvarů, vůní a chutí.
Příprava této
čtveřice receptů je kouzelně efektivní a zvládnete ji bez zbytečného stresu během jediného víkendu. Zatímco pečené těsto na linecké a rohlíčky potřebuje po vypracování odpočívat v chladničce, vy si můžete v klidu připravit nepečená i vosí hnízda nepečenou roládu. Všechny čtyři druhy cukroví se fantasticky doplňují a provoní celý dům vanilkou, pravým kakaem, praženými oříšky a poctivým rumem.
Můj tip zní: Těsta na pečené druhy si připravte den předem a nechce je přes noc důkladně ztuhnout v lednici; tuk se v mouce krásně usadí, těsta se při tvarování nebudou lepit a upečené cukroví získá neuvěřitelnou křehkost. Recept na čtyři druhy tradičního vánočního cukroví: Vosí hnízda, linecké, vanilkové rohlíčky a nepečená ořechová roláda
Celkový čas přípravy a pečení všech druhů bez chlazení: 3 hodiny 30 minut Ingredience potřebné k přípravě Nepečená vosí hnízda: 160 g piškotů (na těsto plus trochu celých na záklopky) 50 g moučkového cukru 100 g změklého másla 2 lžíce holandského kakaa 5 lžic plnotučného mléka 60 g másla do krému 50 g moučkového cukru do krému 1 lžíce tuzemského rumu do krému Maslové linecké cukroví 210 g hladké mouky 140 g změklého másla 70 g moučkového cukru 1 žloutek 1 lžička vanilkového aroma 1 lžička nastrouhané citronové kůry 150 g ostré rybízové marmelády na slepování Lískooříškové vanilkové rohlíčky 250 g hladké mouky 200 g změklého másla 70 g moučkového cukru 110 g mletých lískových oříšků 1 balíček vanilkového cukru 1 žloutek 100 g moučkového cukru smíchaného s 1 balíčkem vanilkového cukru na obalení Nepečená kávovo-ořechová roláda 250 g rozmixovaných dětských sušenek 100 g cukru krystal 150 g mletých lískových oříšků 100 ml uvedené silné rozpustné kávy (vychladlé) 1 lžíce tuzemského rumu 1 lžíce holandského kakaa 100 g másla do krému 1 vejce do krému 60 g cukru krystal do krému Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, linecké pečivo Postup při přípravě čtyř druhů vánočního cukroví
1. Pro přípravu lineckého těsta smíchejte na vále hladkou mouku, moučkový cukr, nastrouhanou citronovou kůru, přidejte změklé máslo, žloutek, vanilkové aroma a
rukama vypracujte hladké nelepivé těsto, které zabalte do fólie a vložte na 60 minut do chladničky.
2. Pro přípravu vanilkových rohlíčků smíchejte v míse hladkou mouku, moučkový cukr, vanilkový cukr, mleté lískové oříšky, přidejte změklé máslo, žloutek a
vypracujte poddajné těsto, které dejte rovněž na 60 minut zchladit.
3. Vychlazené linecké těsto rozválejte na pomoučněném vále na tenký plát a
vykrajujte z něj libovolné tvary, přičemž do poloviny z nich vykrojte středové okénko.
4. Linecké tvary naskládejte na plech s pečicím papírem a
pečte v troubě vyhřáté na 170 stupňů přibližně 8 minut do světle zlatava.
5. Vychladlé spodní díly lineckého
potřete ostrou rybízovou marmeládou, přiklopte děrovanými horními díly a lehce zaprašte moučkovým cukrem.
Margotové úlky: Vosí hnízda z tyčinky Margot opět v čele vánočního cukroví Rohlíčky
6. Z vychlazeného těsta na rohlíčky tvarujte malé stejně velké válečky, zabořte je do tvaru půlměsíčků, naskládejte na plech a
pečte na 170 stupňů přibližně 9 až 10 minut.
7. Upečené rohlíčky vytáhněte z trouby a
ještě teplé je ihned obalujte v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem. Vosí hnízda
8. Na vosí hnízda rozdrťte piškoty na prášek, smíchejte s moučkovým cukrem, kakaem, přilijte mléko, přidejte změklé máslo a
vypracujte tmavé nepečené těsto. Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, vanilkové rohlíčky
9. V misce vyšlehejte máslo s moučkovým cukrem a rumem v
hladký vanilkovo-rumový krém.
10. Tmavé těsto vysypte trochou cukru, vtlačte do formičky na úly, koncem vařečky udělejte důlek,
naplňte rumovým krémem, přiklopte celým piškotem a vyklopte. Nepečená roláda
11. Na nepečenou roládu smíchejte rozmixované sušenky, cukr krystal, mleté lískové oříšky, kakao, přilijte vychladlou rozpustnou kávu i rum a
vypracujte tmavou tvárnou hmotu, kterou rozválejte mezi dvěma potravinářskými fóliemi na obdélník.
12. Nad parou vyšlehejte vejce s cukrem krystal do zhoustnutí, nechce vychladnout a
vešlehejte změklé máslo v nadýchaný světlý krém. Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, ořechová roláda
13. Světlý krém rozetřete na tmavý ořechový plát,
pomocí fólie pevně srolujte do rolády a nechte v chladničce minimálně 120 minut ztuhnout.
14. Ztuhlou ořechovou roládu nakrájejte ostrým nožem na úhledná plátková kolečka a naskládejte na sváteční podnos k ostatnímu cukroví.
Tipy redakce: Obalování rohlíčků za tepla: Vanilkové rohlíčky obalujte v cukru ihned po vytažení z trouby, dokud jsou rozpálené, aby se cukrový obal na povrchu nádherně přichytil. Vysypávání formičky na úly: Formičku na vosí hnízda před každým vtlačením těsta lechce vysypejte moučkovým cukrem nebo solamylem, díky čemuž jdou hnízda dokonale vyklápět. Šlehání krému do rolády nad parou: Vejce s cukrem do krémové náplně rolády šlehejte nad vodní lázní pro tepelnou úpravu a dosažení maximální nadýchanosti. Linecké těsto nepřehřívejte: Při vyvalování lineckého těsta pracujte rychle a odebírejte z lednice jen menší části, aby maslové těsto pod rukama nezměklo a nemoučnatělo. Skladování pro dokonalé odležení: Pečené linecké a vanilkové rohlíčky uložte do papírové krabice na chladné místo alespoň na týden rozležet, zatímco nepečené druhy uchovávejte v lednici.
VIDEO
Tradiční ořechové cukroví podle babiččiných receptů: Vlašské i lískové ořechy v oblíbených vánočních dobrotách
Žabí huby s rumem a ořechy: Zapomenuté půlměsíčky s ořechovou nádivkou, které změknou až druhý den
Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Kouzlíme v kuchyni