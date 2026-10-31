Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

USA označily helium za kritickou surovinu. Je nezbytné pro výrobu polovodičů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americké ministerstvo energetiky označilo helium za kritickou surovinu. Důvodem je jeho nezastupitelná role při výrobě polovodičů a dalších pokročilých technologií…
Helium-chip

Helium-chip

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 01:00

Reklama
Další články z Volty
Plynárenská síť dostává modulární stanice. Instalace bude rychlejší a pružnější
Plynárenská síť dostává modulární stanice. Instalace bude rychlejší a pružnější
HENNLICH se po deseti letech znovu stal Firmou roku Ústeckého kraje
HENNLICH se po deseti letech znovu stal Firmou roku Ústeckého kraje

Společnost HENNLICH zvítězila v regionálním kole soutěže Firma roku 2026 Ústeckého kraje. Na úspěch...

Bifaciální panely a sledování slunce. Nová solární elektrárna vyrobí 47,2 GWh ročně
Bifaciální panely a sledování slunce. Nová solární elektrárna vyrobí 47,2 GWh ročně

Bifaciální solární panely, které zachycují sluneční záření z obou stran, a jednoosé trackery, které během...

AI může v sítích uvolnit místo pro další stovky gigawattů
AI může v sítích uvolnit místo pro další stovky gigawattů

Elektrizační sítě se stávají jedním z hlavních úzkých míst energetické transformace. Na připojení čekají...

Volty Expo 2027: Nováčci i stálice elektrotechnického trhu na jednom místě
Volty Expo 2027: Nováčci i stálice elektrotechnického trhu na jednom místě

Proč vystavovat na Volty Expo? Protože osobní setkání s odborníky, zákazníky a obchodními partnery má stále...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

Všechny články tohoto autora →
Volty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.