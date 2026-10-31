USA označily helium za kritickou surovinu. Je nezbytné pro výrobu polovodičů

Americké ministerstvo energetiky označilo helium za kritickou surovinu. Důvodem je jeho nezastupitelná role při výrobě polovodičů a dalších pokročilých technologií i rostoucí riziko výpadků v dodavatelských řetězcích. Spojené státy chtějí posílit vlastní produkci a omezit závislost na zahraničních dodavatelích.
Helium se získává především ze zemního plynu, kde se přirozeně vyskytuje v malých koncentracích a průmyslově se odděluje při jeho zpracování. Helium je důležitou součástí výroby polovodičů, které se používají v celé řadě moderních elektronických zařízení. Díky svým specifickým vlastnostem ho v mnoha kritických aplikacích nelze nahradit jinými látkami. Jeho dostupnost proto představuje jeden z předpokladů pro stabilní výrobu čipů a rozvoj pokročilých technologií.
Podle amerického ministerstva energetiky roste celosvětová poptávka po heliu rychleji než jeho produkce. To zvyšuje riziko problémů se zásobováním průmyslu. Spojené státy sice disponují významnými ložisky zemního plynu bohatého na helium, jejich potenciál však omezuje nedostatečná kapacita zpracování a dlouhé povolovací procesy.
Označení helia za kritickou surovinu vychází z amerického zákona Energy Act z roku 2020. Rozhodnutí má podpořit domácí průmysl, pracovní místa a bezpečnost dodávek materiálů nezbytných pro hospodářství i národní bezpečnost. Tento krok má zajistit spolehlivý přístup výrobců k surovinám potřebným pro domácí produkci. Ministerstvo chce zároveň posílit americké postavení v energetice a technologických odvětvích, zejména v oblasti polovodičů.
Helium tak získává strategický význam nejen kvůli svému využití v průmyslu, ale také v souvislosti s rostoucí potřebou zajistit dodávky klíčových materiálů pro výrobu čipů. Samotné označení za kritickou surovinu však nedostatek nevyřeší. Rozhodující bude, zda se podaří rozšířit zpracovatelské kapacity a zvýšit produkci natolik, aby dokázala držet krok s rostoucí poptávkou.
Americké ministerstvo energetiky při určování kritických surovin hodnotí především rizika jejich dodávek a význam pro energetické technologie. Zohledňuje dostupnost materiálů, konkurenční poptávku, politické a regulatorní faktory, rozmanitost dodavatelů i možnosti náhrady jinými materiály. Hodnocení vychází z globálních prognóz vývoje energetiky a sleduje také množství surovin potřebné pro jednotlivé technologie. Výsledky slouží jako podklad pro určování seznamu kritických materiálů a plánování jejich dostupnosti do budoucna.
Petr Dvořák
zdroj: US Department of Energy