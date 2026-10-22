Kdo vyhraje StarDance? Dvojnásobný vítěz Onder ukázal na dvojici, kterou nikdo nečekal. Dyka vůbec nezmínil

Vojtěch Dyk přitom zůstává sázkovým favoritem, porota mu ve dvou kolech nadělila dohromady 61 bodů a před startem řady měl u Fortuny nejnižší vítězný kurz, 2,20. Luciana začínala na 12,00. Jenže muž, který zvedl nad hlavu pohár s Danou Batulkovou v roce 2008 i s Kateřinou Baďurovou v roce 2012, se po dvou přenosech díval jinam. V rozhovoru pro ŽivotvČesku řekl jasně: „Stoprocentně nejlépe tancovali.“ Myslel Lucianu s Robinem. Dyka nezmínil ani jednou.
Čísla říkají jedno, Onder druhé
Po prvním večeru dostal Dyk s Catharinou Málek od poroty 30 bodů, Luciana s Robinem 27. Ve druhém kole se rozdíl smrskl na jediný bod, Dyk 31, Luciana 30. Součet po dvou přenosech: 61 ku 57. Tabulka tedy mluví pro Dyka.
Onder ale nehodnotí tabulku. Hodnotí dva celé večery pohromadě, pohyb, výraz, vývoj, to, jak pár funguje na obrazovce. A v tomto čtení mu Luciana s Robinem vycházejí výš. Robina označil za „velmi šikovného kluka“ a zdůraznil, že právě menší mediální okázalost páru může být paradoxně výhodou: překvapují, nemají co ztratit.
Současně sám brzdí. „Netroufám si říct, jestli vyhrají,“ dodal. Podle něj o vítězi StarDance nerozhoduje jen technika, ale i sympatie, růst a chemie páru. Dvě kola jsou málo na verdikt. Na signál stačí.
Sázkový trh versus taneční parket
Redakci VIPŽivot neuniklo, že před startem 14. řady byl Dyk u bookmakerů jasná jednička. Kurz 2,20 u Fortuny, u Tipsportu podobně. Luciana? Kurz 12,00, outsiderka, o které se příliš nemluvilo.
Pak přišel první přenos a čísla se pohnula:
- Dykův kurz zůstal stabilní kolem 2,20 až 2,80.
- Lucianin kurz spadl z 13,00 na 4,70, pokles o téměř dvě třetiny.
- Na Dyka bylo po prvním večeru vsazeno 137 tisíc korun, na Lucianu 22 700.
Trh Dyka zatím nesesadil. Ale Lucianu už bere vážně. A Onderovo vyjádření přišlo právě do tohoto okna, kdy se z outsiderky stává černý kůň.
Favorit vždycky nevyhrává. Ale někdy ano
Onder v minulosti opakovaně upozorňoval, že předstartovní favorit ve StarDance často nezvítězí. Je to zkušenostní pravidlo, ne statistický zákon. Stačí se podívat na poslední tři uzavřené ročníky:
- 2024 (13. řada): Oskar Hes byl bookmakerův favorit a skutečně vyhrál.
- 2023: Favoritem byl Richard Krajčo, titul nezískal, překvapila Darija Pavlovičová.
- 2021: Favorit Jan Cina vyhrál.
Skóre favoritů je tedy padesát na padesát. Dykova pozice je silná, ale zdaleka ne neprůstřelná.
Co rozhodne: porota, diváci, nebo obojí
Podle oficiálních pravidel České televize se výsledek každého kola skládá z pořadí poroty a pořadí diváckého hlasování. Konkrétní počty hlasů ČT nezveřejňuje, takže jakékoli soudy o „divácké oblíbenosti“ stojí jen na nepřímých indikátorech, kurzech, mediálním ohlasu, sociálních sítích.
Právě tady je jádro Onderovy logiky. Mediální známost může pomoci na startu, ale v průběhu soutěže ji přebíjí něco jiného: pokrok, skromnost, autenticita páru před kamerou. Robin Ondráček sám před startem řady mluvil o empatii a citu pro to, co funguje na obrazovce. Přesně to Onder oceňuje.
Kdy se ukáže víc
Třetí soutěžní večer je na programu v sobotu 24. října ve 20:10 na ČT1. Finále celé 14. řady je naplánované na 12. prosince. Čtyři body, které Lucianu dělí od Dyka v porotním součtu, jsou vzdálenost jednoho quickstepu. Onder neřekl, kdo vyhraje. Řekl, kam se dívat. A to od člověka se dvěma poháry stojí za pozornost.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová