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Kdo vyhraje StarDance? Dvojnásobný vítěz Onder ukázal na dvojici, kterou nikdo nečekal. Dyka vůbec nezmínil

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Jan Onder, jediný tanečník se dvěma vítězstvími ve StarDance, po druhém soutěžním večeru označil za tanečně nejlepší pár Lucianu Tomášovou a Robina Ondráčka.
StarDance

StarDance

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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