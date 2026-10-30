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Aleš Rozehnal: Ruský návrat na MS v hokeji. Proč zákaz neobstál před arbitráží?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Sportovní arbitrážní soud zrušil rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace, kterým byly ruské týmy vyloučeny ze soutěží v sezoně 2026/2027. Ruským reprezentacím se tak otevírá cesta k účasti na mistrovství světa v roce 2027. Proč se to stalo?  Většina lidí se pravděpodobně domnívá, že ruská reprezentace byla z mezinárodního hokeje vyloučena jako trest za vojenskou agresi
profimedia-0610900352

profimedia-0610900352

Zdroj: Ilustrační foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 21:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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