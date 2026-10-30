Aleš Rozehnal: Ruský návrat na MS v hokeji. Proč zákaz neobstál před arbitráží?

KOMENTÁŘ. Sportovní arbitrážní soud zrušil rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace, kterým byly ruské týmy vyloučeny ze soutěží v sezoně 2026/2027. Ruským reprezentacím se tak otevírá cesta k účasti na mistrovství světa v roce 2027. Proč se to stalo?
Většina lidí se pravděpodobně domnívá, že ruská reprezentace byla z mezinárodního hokeje vyloučena jako trest za vojenskou agresi proti Ukrajině. Tak tomu ale nebylo. Mezinárodní hokejová federace zákaz od počátku odůvodňovala především bezpečností hráčů, funkcionářů a diváků. A právě na tomto odůvodnění nyní neuspěla.
Celý případ "ruského hokeje" začal 28. února 2022, čtyři dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mezinárodní hokejová federace rozhodla o vyloučení ruských a běloruských reprezentací a klubů ze svých soutěží.
Přestože šlo o bezprostřední reakci na válku, federace výslovně uvedla, že opatření přijímá kvůli bezpečnostním rizikům a ochraně integrity soutěží.
Zákaz z února 2022 nebyl časově neomezeným trestem za válku. Šlo o preventivní opatření, jehož další trvání federace průběžně přehodnocovala.
Nešlo o trest za invazi
Rusko a Bělorusko se proti rozhodnutí odvolaly. V červenci 2022 disciplinární orgán Mezinárodní hokejové federace jejich odvolání zamítl a konstatoval, že vyloučení není sankcí, nýbrž bezpečnostním opatřením. Tehdy považoval bezpečnostní argumentaci za dostatečnou a zákaz za přiměřený.
V listopadu 2022 přitom Mezinárodní hokejová federace Ruskou hokejovou federaci disciplinárně potrestala za jednání související s válkou. Důvodem bylo, že se v ruských hokejových arénách objevovaly transparenty a billboardy podporující agresi proti Ukrajině. Podobné projevy zveřejňovaly některé kluby i na sociálních sítích.
Disciplinární orgán dospěl k závěru, že ruská federace porušila etický kodex, protože proti těmto projevům nezakročila. Za toto provinění jí však uložil pouze napomenutí.
Přitom podle disciplinárního řádu federace bylo možné uložit také vyloučení z budoucích soutěží. Federace tedy mohla zvolit podstatně přísnější postih, rozhodla se však pouze pro napomenutí.
Právní rozdíl mezi oběma opatřeními je zásadní. Disciplinární sankce je trestem za prokázané porušení pravidel. Bezpečnostní opatření má naproti tomu zabránit budoucím rizikům.
Právě proto musela Mezinárodní hokejová federace o účasti Ruska rozhodovat opakovaně. Zákaz z února 2022 nebyl časově neomezeným trestem za válku.
Šlo o preventivní opatření, jehož další trvání federace průběžně přehodnocovala. Bylo nutné znovu posuzovat, zda bezpečnostní důvody přetrvávají a zda stále ospravedlňují zákaz účasti na konkrétních soutěžích.
V lednu 2026 proto Rada Mezinárodní hokejové federace znovu vyhodnocovala bezpečnostní situaci a rozhodla, že Rusko nebude připuštěno ani do soutěží v sezoně 2026/2027. Opět nešlo o potrestání Ruska za invazi, ale o rozhodnutí, že bezpečnostní podmínky stále neumožňují jeho návrat.
Rusko se může vrátit na mistrovství světa. Pro Kreml je to vítězství, které mu nemuselo zajistit Rusko. Zařídila mu ho sama hokejová federace.
Dárek od hokejové federace
Ruská hokejová federace se odvolala a v květnu 2026 uspěla před disciplinárním orgánem samotné Mezinárodní hokejové federace. Ten lednové rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému posouzení. Bylo proto nutné znovu posoudit bezpečnostní, organizační a sportovní podmínky jednotlivých turnajů.
Rada Mezinárodní hokejové federace tak již věděla, že její dosavadní rozhodnutí při interním přezkumu neobstálo. Po novém posouzení však v červenci 2026 opět rozhodla, že Rusko nebude do soutěží připuštěno. Nadále argumentovala bezpečnostními riziky, organizačními komplikacemi a ochranou integrity soutěží.
Ruská federace se obrátila na Sportovní arbitrážní soud. Ten věc projednal a rozhodl v její prospěch. Rozhodující bylo, že Mezinárodní hokejová federace nedokázala dostatečnými důkazy podložit bezpečnostní rizika, kterými pokračující vyloučení odůvodňovala.
Rusko se tak může vrátit na mistrovství světa proto, že hokejová federace neměla odvahu potrestat jeho podporu války vyloučením ze soutěží. Pro Kreml je to vítězství, které mu nemuselo zajistit Rusko. Zařídila mu ho sama hokejová federace.