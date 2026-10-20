Naked Attraction představí rockerku Kamilu. U mužů vyžaduje vlastní bydlení i ochotu k operaci intimních partií

Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV
Druhá řada televizní seznamky Naked Attraction láká k obrazovkám nové a mladší diváky. Po úvodní epizodě s masérem Lukášem se ve druhém díle představí pětačtyřicetiletá extravagantní rockerka Kamila. Ta má za sebou boj se závislostí na alkoholu a u mužů vyžaduje vlastní bydlení i ochotu podstoupit obřízku. Nárůst sledovanosti u mladšího publika
druhé sezóny překonala ve sledovanosti premiérové díly z jarní části první řady. V cílové skupině diváků od osmnácti do devětašedesáti let dosáhla na podíl 4,23 procenta. Celkový zásah prvního dílu se započítáním repríz a doprovodných pořadů se vyšplhal na 204 tisíc dospělých diváků, z čehož 158 tisíc patřilo do kategorie pod sedmdesát let. Samotná první epizoda s reprízami zasáhla 188 tisíc dospělých. Úvodní epizoda
Proměnila se také věková a vzdělanostní struktura publika televizní seznamky. Lidé ve věku od pětatřiceti do čtyřiašedesáti let tvořili padesát devět procent sledujících. Přibližně sedmdesát procent diváků starších pětadvaceti let má maturitu nebo vysokoškolský diplom. V odložené sledovanosti a reprízách pořad přilákal publikum s vyšším socioekonomickým statusem. Skupina diváků do padesáti let z těchto domácností představovala v průměru třicet devět procent publika.
Emotivní odhalení po komplikované operaci
Druhý díl navazuje na úvodní epizodu, ve které masér Lukáš z Berouna pozval zrzavou Taru na netradiční párty. Hlavní aktérkou druhého dílu je pětačtyřicetiletá extravagantní Kamila. V minulosti si prošla komplikovanou operací prsu a potýkala se se závislostí na alkoholu.
Závěrečné odložení oblečení pro ni představuje emotivní chvíli. Svůj vzhled hodnotí slovy:
„V plavkách dobrý.“ U nápadníků ale zaboduje, jeden z finalistů oceňuje její tetování a druhý její nevšednost.
Její životní styl kombinuje protiklady. Každý týden navštěvuje mše a před spaním odříkává tři modlitby.
„Radši zapařit nebo zasportovat než být v chladném kostele,“ upřesňuje svůj přístup k trávení volného času. Podmínka obřízky pro všechny nápadníky
Od budoucího partnera Kamila vyžaduje vlastní bydlení a nesnáší poházené špinavé ponožky po bytě. V intimní oblasti u mužů vítá obřízku. Moderátorka Monika se proto nahých nápadníků ve studiu přímo zeptá, zda by podobný zákrok kvůli Kamile podstoupili.
Protože má hlavní aktérka ráda žánr sci-fi, zařadili tvůrci do výběru prvky umělé inteligence. Ta na základě informací z castingu vytvořila o soutěžících příběhy. Kamila se tak dozví, že jeden z mužů v mládí boxoval, další vydělal peníze na bitcoinech a jiný má stejně jako ona zkušenost se závislostí na alkoholu.
Nakonec si vybere muže podle očního kontaktu.
„Rozhodla jsem se podle toho, že na mě koukal, jak na svatý obrázek,“ vysvětluje své pohnutky. Vybraný účastník neskrývá překvapení. „Výhru jsem nečekal a na rande se moc těším, bude to pro mě poprvé,“ dodává před společnou schůzkou.
Druhý díl s rockerkou Kamilou má premiéru 20. října na platformě prima+. Televizní diváci jej mohou vidět ve čtvrtek večer na stanici Óčko TV.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, ATO).