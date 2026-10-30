Výsledky FP1 VC Mexika: Leclerc vedl s přehledem

Do prvního tréninku tohoto víkendu vyrazila většina pilotů na tvrdé směsi pneumatik ve chvíli, kdy se na konci pitlane rozsvítilo zelené světlo. Bohužel Andrea Kimi Antonelli a oba jezdci Cadillacu si v průběhu dnešního a včerejšího dne prošli blíže nespecifikovanou a značně nepříjemnou infekční epizodou, kterážto se přeneseně odrazila i na dalších pilotech (komentář o přijatých preventivních opatřeních vynesl úřadujícímu mistrovi světa Norrisovi mimo jiné i nařčení z rasismu, Max Verstappen ze zdravotních problémů částečně vinil našlapaný kalendář, který zejména v triple headerech klade velké nároky na jezdce i týmy, pozn.red.)
Všechny týmy s výjimkou Ferrari se rozhodly v tomto tréninku pustit na trať mladé jezdce, takže byla možnost vidět Lea Fornaroliho v McLarenu, Frederika Vestiho v Mercedesu, Ayumu Iwasu v Red Bullu, Luka Browninga ve Williamsu, Nikolu Tsolova v monopostu Racing Bulls, Jaka Crawforda v Aston Martinu, Ryo Hirakawu v Haasu, Freddieho Slatera v Audi, Gabriele Miniho v Alpine a Coltona Hertu, o němž se uvažuje jako o nástupci Valtteriho Bottase, v Cadillacu. Během víkendu jsou napříč závodním polem očekávány problémy s přehříváním pohonných jednotek a s turbo lagem – zde snad jen s výjimkou týmu Ferrari, který má turbo menší než ostatní týmy.
První si na obtíže s vozem, konkrétně s brzdami, postěžoval Oliver Bearmann, v minutě jej následoval i Isack Hadjar, jenž se hlemýždím tempem odebral nazpět do garáže. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Leonardo Fornaroli a Oscar Piastri si udělali krátký výlet z první zatáčky na okolní trávníky, Slater se potýkal s blíže neurčenými potížemi, které jej po polovině tréninku donutily odstavit vůz v boxech. Později se ukázalo, že monopost vyjel na trať s částí externího chladicího zařízení a teoreticky mohlo dojít i k poškození motoru. Týmy postupně přezuly na polotvrdé a měkké pneumatiky, což přineslo i zajímavější výsledky. Čtvrt hodiny před koncem byla vyvěšena žlutá vlajka. Crawford musel odstavit Strollův Aston Martin po tom, co tým oznámil náhlý problém. Větší než obvyklá absence výkonu naznačovala, že se mohlo opětovně jednat o nedostatky pohonné jednotky.
Nejrychlejší čas 1:18:128 zaznamenal Charles Leclerc, kterého s uctivým odstupem následovali Antonelli, Vesti, Hamilton a Iwasa. Poslední jmenovaný, byť na polotvrdých pneumatikách, svým výkonem za volantem Red Bullu o půl vteřiny předčil Isacka Hadjara, byť měl nadějný francouzský obutou měkkou směs. Za zmínku stojí i velmi solidní čas Nikoly Tsolova, který zaostal za Arvidem Lindbladem jen o pomyslný vous. O poslední drama prvního tréninku se postaral Bearmann, jehož vůz po příjezdu do boxové uličky připomínal spíše dýmovnici. Zda se Bearmannův monopost podařilo uhasit a připravit jej pro druhý měřený trénink se můžete podívat ve 23:00.