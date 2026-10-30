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Indický chlapec tvrdil, že si pamatuje vlastní vraždu z minulého života. Co opravdu zjistilo vyšetřování?

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Dennívýzva
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Dítě z indické vesnice vyprávělo příběhy o muži, který měl žít v nedaleké Agře a zemřít násilnou smrtí. Jeho rodina tvrdila, že dokáže poznat příbuzné zesnulého i některé detaily jejich života. Badatelé případ dokumentovali, ale populární internetové verze jej často zjednodušují. Může takový příběh potvrdit reinkarnaci?
Indický chlapec tvrdil, že si pamatuje vlastní vraždu z minulého života. Co opravdu zjistilo vyšetřování?

Indický chlapec tvrdil, že si pamatuje vlastní vraždu z minulého života. Co opravdu zjistilo vyšetřování?

Doba čtení 17 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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