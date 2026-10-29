Seriál Ulice: Magda zachraňuje Petrovu firmu. Situace je vážná, tak si řekne o pomoc

Magda se sice vrátila do školy, myšlenkami je ale stále u Petra a jeho firmy, kterou dostaly do vážných potíží Filipovy machinace. Teď se bojí, že podnik přijde nejen o peníze, ale také o lidi, bez kterých nemůže fungovat.
Magda v podání Veroniky Mackové si představovala, že po odchodu ze školy začne novou životní etapu. Chtěla se věnovat podnikání a práci s Petrem (Jan Dolanský), jenže jejich plány vzaly za své poté, co Filip (Lukáš Langmajer) způsobil firmě vážné problémy.
Na povrch vypluly pojišťovací podvody a jejich následky se nedají jen tak zamést pod koberec. Petr teď musí řešit situaci, která ohrožuje budoucnost jeho podniku, a Magda se ocitá uprostřed problémů, které sama nezavinila.
Filipovo jednání přitom nezasáhlo jen majitele firmy. O tom, co se děje, se začínají dozvídat také zaměstnanci. Ti mají pochopitelné obavy, co s nimi bude, pokud se podnik dostane do ještě větších potíží. Nikdo nechce čekat, až bude pozdě, a hledat si nové místo až ve chvíli, kdy firma nebude schopná dál fungovat. Magda si uvědomuje, že pokud zaměstnanci dají výpověď, Petr bude mít další problém. Bez nich se firma jen těžko rozjede zpátky, zvlášť když se stále potýká s následky Filipova jednání. Teď záleží i na tom, jestli lidé Petrovi ještě věří, nebo už se raději poohlížejí po jiné práci.
Kamila Trnková dostává v Ulici více prostoru (foto: NextFoto)
Magda hledá pomoc u Denisy
Magda se proto rozhodne obrátit na Denisu, kterou hraje Kamila Trnková. Nechce jen čekat, až se situace vyvine sama, a potřebuje vědět, jak se na problémy firmy dívají lidé, kteří v ní pracují.
Denisa jí může přiblížit náladu mezi kolegy a říct, zda ještě existuje šance, že zaměstnanci Petrovi zachovají přízeň.
Pro Magdu to není jednoduchá situace. Sama se snaží Petrovi pomoci, zároveň ale nemůže zařídit, aby všichni jeho zaměstnanci přestali mít strach o svou budoucnost. Pokud už ztratili důvěru v to, že firma dokáže potíže překonat, pouhé ujišťování jim stačit nemusí. Budou potřebovat konkrétní důvody, proč zůstat, a především přesvědčení, že Petr má situaci pod kontrolou.
Denisa se tak dostává do pozice člověka, jehož pohled může být pro Magdu důležitý.
Nejde jen o to, co si o problémech myslí ona sama. Podstatné je také to, co říkají ostatní a jestli se mezi zaměstnanci už začíná mluvit o odchodu. Magda potřebuje zjistit, jak vážná situace ve skutečnosti je, než bude pozdě něco změnit.
Dokáže Petr firmu zachránit?
Magda nechce přihlížet tomu, jak Petrovi pod rukama mizí firma, do které vložil tolik práce. Jenže za Filipa jeho chyby napravit nemůže a samotná snaha o pomoc podnik nezachrání. Petr musí dát do pořádku všechno, co se pokazilo, a zároveň se postarat o to, aby mu zůstali lidé, bez kterých se neobejde. Jestli začnou zaměstnanci odcházet, bude se mu celý podnik dávat dohromady ještě hůř.
Magda se proto obrací na Denisu a doufá, že se jí podaří najít společnou řeč.
Potřebuje zjistit, jak se na celou situaci dívá ona a jestli má ještě smysl ostatní přesvědčovat, aby neodcházeli. Denisa může Petrovi držet palce, ale to automaticky neznamená, že bude chtít dál pracovat v podniku, jehož budoucnost je nejistá. A podobně mohou uvažovat i další zaměstnanci. Každý má vlastní starosti a nikdo nemůže po lidech chtít, aby čekali donekonečna, až se problémy vyřeší.
Magda se tak ocitá v nepříjemné pozici. Ráda by Petrovi pomohla, ale nemůže rozhodovat za Denisu ani za ostatní pracovníky. Filip svým jednáním nezkomplikoval život jen Petrovi. Teď se s jeho následky musejí vyrovnávat i lidé, kteří s podvody neměli nic společného. Jestli se podaří firmu udržet pohromadě, bude záležet nejen na tom, jak Petr zvládne její finanční potíže, ale také na tom, zda mu zaměstnanci dají ještě šanci.
Zdroj: redakce, děj seriálu Ulice