Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Seriál Ulice: Magda zachraňuje Petrovu firmu. Situace je vážná, tak si řekne o pomoc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Magda se sice vrátila do školy, myšlenkami je ale stále u Petra a jeho firmy, kterou dostaly do vážných potíží Filipovy machinace. Teď se bojí, že podnik přijde nejen o peníze, ale také o lidi, bez kterých nemůže fungovat.
Veronika Èermák Macková

Veronika Èermák Macková

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:32

Reklama
Další články z influgranti.cz
Seriál Ulice: Blanka se snaží napravit zradu. Veronika jí ale odpustit nedokáže
Seriál Ulice: Blanka se snaží napravit zradu. Veronika jí ale odpustit nedokáže
S kým žije Jakub Štáfek? Krásná Dominika se vrhla na terapie, dřív pracovala jako maskérka na seriálu Specialisté
S kým žije Jakub Štáfek? Krásná Dominika se vrhla na terapie, dřív pracovala jako maskérka na seriálu Specialisté

Herec a moderátor show Asia Express Jakub Štáfek si své soukromí pečlivě hlídá, přesto je jasné, že právě...

Seriál Ulice: Patrik chce s Veronikou nový začátek. Má po všem, co provedl, ještě šanci?
Seriál Ulice: Patrik chce s Veronikou nový začátek. Má po všem, co provedl, ještě šanci?

Veronika už má Patrikova vysvětlování dost. Svatbu odvolala a dala mu najevo, že s ním nechce nic řešit....

Zrádci skládají čtvrtou řadu. Prachaře účast láká, s Marešem už režisér mluvil
Zrádci skládají čtvrtou řadu. Prachaře účast láká, s Marešem už režisér mluvil

U kulatého stolu by tentokrát mohly usednout velké televizní hvězdy. Jakub Prachař (43) projevil zájem...

Natáčení nové řady Asia Expressu začalo. Štáfek místo tají, zveřejněný čas ale napovídá
Natáčení nové řady Asia Expressu začalo. Štáfek místo tají, zveřejněný čas ale napovídá

Herec a moderátor Jakub Štáfek (36) oznámil začátek natáčení nové řady Asia Expressu. Nechybí ani jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.