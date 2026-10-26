Natáčení nové řady Asia Expressu začalo. Štáfek místo tají, zveřejněný čas ale napovídá

Herec a moderátor Jakub Štáfek (36) oznámil začátek natáčení nové řady Asia Expressu. Nechybí ani jeho kolega Václav Matějovský (30), země však zatím prozradit nesmějí. Kdy se dobrodružná show vrátí na obrazovky?
Batohy, přesuny a další týdny daleko od domova.
Jakub Štáfek (36) se znovu pustil do natáčení Asia Expressu a fanouškům dal vědět, že pokračování cestovatelské reality show se už začalo natáčet. Po jeho boku je opět Václav Matějovský (30), s nímž provázel také první českou řadou. Jednu zásadní informaci si ale oba zatím musejí nechat pro sebe. A to, kudy tentokrát povede závod. Moderátoři už jsou na místě, země zůstávají tajemstvím
Oznámení o tom, že další díly už se natáčejí, potěšilo především diváky, kteří si během první série oblíbili nejen soutěžící, ale také samotnou moderátorskou dvojici. Štáfek s Matějovským se vracejí do dobře známých rolí a nutno říct, že loni jim to skvěle fungovalo.
Na odhalení konkrétních zemí si ale fanoušci budou muset počkat. Přesto malou nápovědu už dostali. Matějovský se Štáfkem pozdravili diváky na Instagramu a prozradili, že začínají natáčet a mají momentálně čas 5:42. U nás bylo ale tou dobou o čtyři hodiny více. Takový časový posun odpvídá například Argentině, Uruguayi, Paraguayi, Surinamu, velké části Brazílie nebo pevninské Chile, včetně Santiaga. Že by se Asia Express nově přestěhoval do Jižní Ameriky? Na potvrzení si asi budeme muset chvíli počkat.
Stejně zvědaví mohou být i na nové soutěžní dvojice. Právě jejich složení přitom rozhodne o tom, jakou atmosféru další řada dostane. Už první série ukázala, že na cestě za vítězstvím záleží vedle kondice také na vzájemné trpělivosti, schopnosti domluvit se s cizími lidmi a ochotě přijmout pomoc.
Obsazení první řady mělo velký úspěch (foto: Nextfoto / placená licence) Loni projeli Kambodžu, Laos a Thajsko
První česká řada vznikala v roce 2025, k divákům se ovšem dostala až na začátku letošního roku.
Soutěžící tehdy čekala cesta přes Kambodžu, Laos a Thajsko. Trasa měřila přibližně 3500 kilometrů a rozhodně nešlo o pohodlný poznávací zájezd.
Dvojice vyrážely s minimálním rozpočtem, bez vlastních mobilních telefonů a s nutností obstarat si dopravu i nocleh.
Musely stopovat, oslovovat místní obyvatele a vedle přesunů zvládat soutěžní úkoly. Když se nedařilo sehnat odvoz nebo se blížil večer a ubytování stále nebylo jisté, dostávaly zabrat i vztahy uvnitř týmů. Před kamerami se potkali například sportovci Vavřinec Hradilek (39) a Tomáš Slavík (39), Jan Tuna (53) s Nicole Šáchovou (28), kaskadérky Hana (66) a Michaela Dvorské (41) nebo sestry Sandra (37) a Viola (38) Černodrinské. Každá dvojice přistupovala k závodu po svém a samotná fyzická připravenost pohodlnou cestu do finále nezaručovala. Na to přišel rychle také tým Dvojčata, kde byla Sandra s Violou. Po pár dílech z důvodů náročnosti celé show herečky odstoupily. Jelýtka vyhrála 800 tisíc korun
Historicky prvními českými vítězi se stali
Vavřinec Hradilek a Tomáš Slavík, kteří soutěžili pod názvem Jelýtka. Ve finále porazili tým Zrádci, tedy Jana Tunu a Nicole Šáchovou. Třetí skončili Petra Lukešová a Filip Hromadník z dvojice Něco jako pár.
Vítězové získali celkem 800 tisíc korun. Ve společném banku bylo 600 tisíc, dalších 200 tisíc přinesla bonusová šance. Oba sportovci po vítězství uvedli, že by peníze chtěli využít především na dobročinné účely. Je pravděpodobné, že tentokrát čekají diváky ještě náročnější mise, celý produkční tým už totiž ví, do čeho jde a rozhodně bude chtít z natáčení dostat úplné maximum. S návratem pořadu na televizní obrazovky se počítá na začátku roku 2027.
Zdroj: redakce, time.is, Instagram, FTV Prima