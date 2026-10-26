Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Natáčení nové řady Asia Expressu začalo. Štáfek místo tají, zveřejněný čas ale napovídá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herec a moderátor Jakub Štáfek (36) oznámil začátek natáčení nové řady Asia Expressu. Nechybí ani jeho kolega Václav Matějovský (30), země však zatím prozradit nesmějí. Kdy se dobrodružná show vrátí na obrazovky?
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:33

Reklama
Další články z influgranti.cz
Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem
Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem
Co byste měli stihnout do konce roku 2026 podle znamení? Raci si vyříkají minulost, Váhy se rozhodnou v důležité věci
Co byste měli stihnout do konce roku 2026 podle znamení? Raci si vyříkají minulost, Váhy se rozhodnou v důležité věci

Někomu zbývá dokončit rozdělanou práci, jinému říct něco, co měsíce odkládá. Co byste ještě měli stihnout,...

Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví
Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví

Dělí je dvanáct let a každý má jiného otce. Tomas Sean Pšenička (22) ale Davida Gránského (34) jako...

Kde se vzala Luciana Tomášová ze StarDance? Znáte ji z Adikts, má i vlastní kapelu
Kde se vzala Luciana Tomášová ze StarDance? Znáte ji z Adikts, má i vlastní kapelu

Luciana Tomášová (29) před StarDance hrála v Adikts i Ratolestech, zpívala s vlastní kapelou a nastoupila...

Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání
Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání

Poslední říjnový týden přinese příležitost vyjasnit si vztahy i dotáhnout resty. Někdo najde odvahu říct si...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.