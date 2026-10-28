S kým žije Jakub Štáfek? Krásná Dominika se vrhla na terapie, dřív pracovala jako maskérka na seriálu Specialisté

Herec a moderátor show Asia Express Jakub Štáfek si své soukromí pečlivě hlídá, přesto je jasné, že právě rodina je dnes pro něj úplně vším. Po boku manželky Dominiky prožil nejen velkou lásku, ale i chvíle, které jim obrátily život vzhůru nohama.
Diváci si
Jakuba Štáfka poprvé výrazně spojili se seriálem Ulice, skutečný zlom v osobním životě mu ale přinesli až Specialisté. Právě tam poznal Dominiku Doležalovou, dnešní manželku, která na place pracovala jako maskérka.
Dnes spolu vychovávají dvě dcery a herec otevřeně přiznává, že filmové prostředí není pro rodinný život jednoduché.
„Dominika je teď na mateřské. Předtím pracovala jako make-up artistka, potkali jsme se během natáčení. Dneska už se do toho prostředí vracet nechce a já ji chápu. Filmařský život není moc dobře slučitelný s rodinou,“ svěřil se v jednom z rozhovorů. Později Dominika dala na sociálních sítích vědět, že teď pracuje jako PSYCH-K facilitátor a pomáhá lidem měnit podvědomé vzorce. Dnes je Jakub Štáfek otcem dvou dětí (foto: Nextfoto / placená licence) Svatbu prozradil kamarád z Ulice
O tom, že je pro něj Dominika výjimečná, mluvil Štáfek ještě před svatbou. Oceňoval především její povahu a trpělivost, se kterou zvládá jeho nálady.
„Je to ten nejhodnější člověk, kterého jsem poznal,“ řekl o ženě, kterou v roce 2020 požádal o ruku.
Když si v červenci 2022 řekli ano, jejich starší dcera Olívie už byla na světě. Narodila se v dubnu předchozího roku, takže rodiče vstupovali do manželství i se zkušeností prvních společných měsíců s miminkem.
Veselku uspořádali na statku v kruhu rodiny a přátel. Zprávu o svatbě nakonec veřejnosti prozradil hercův blízký kamarád Václav Matějovský, kterého se Štáfkem spojuje také působení v Ulici. Sdílel záběry novomanželů a dal najevo, že ženicha považuje téměř za bratra. Z někdejšího seriálového Matěje Jordána se tak stal ženatý táta, který už své plány přizpůsoboval rodině. Druhou dceru přivítali v létě
V srpnu 2023 přišla na svět Jasmína.
Ani před jejím narozením si manželé nenechali prozradit pohlaví, chtěli se nechat překvapit až v porodnici. Olívie se pak dočkala mladší sestřičky a Štáfek další příležitosti vyseknout Dominice poklonu. „Budu se opakovat, ale ženy by měly vládnout světu,“ napsal tehdy k fotografii z porodnice. Na dalším snímku měl novorozenou holčičku položenou na hrudi. Radostnou zprávu doplnil jejím jménem a zdálo se, že rodinu čeká především zvykání na nový režim se dvěma malými dětmi.
Brzy však přišla zpráva, na kterou se žádní rodiče nedokážou připravit.
Diagnóza změnila celé rodině život
Jasmíně lékaři diagnostikovali spinální svalovou atrofii, známou pod zkratkou SMA. O vážném onemocnění mladší dcery Štáfek veřejně promluvil ale až na jaře 2025. S Dominikou se o něm podle jeho vyprávění dozvěděli už během šestinedělí.
Popsal také strach, který následoval, když začal hledat informace na internetu a narazil na nejzávažnější možné průběhy nemoci.
Dosavadní starosti v tu chvíli dostaly úplně jiný rozměr. Sám později vysvětloval, že věci, které ho před narozením Jasmíny dokázaly rozhodit, najednou přestaly být důležité. Holčička podle jeho slov podstoupila genovou terapii. Herec přitom ocenil, že se na onemocnění přišlo krátce po narození. K rozhodnutí o rodinné zkušenosti veřejně mluvit přispěla i prosba lékařů z pražského Motola, aby pomohl zvýšit povědomí o SMA. Dcery do ničeho tlačit nechce
Otcovství se promítá také do toho, jak Štáfek přemýšlí o výchově. Přestože je sám velkým sportovním fanouškem a fotbal ho provází od dětství, nemá potřebu určovat dcerám jejich budoucí zájmy. Pokud je sport osloví, podpoří je, ale rozhodnout se mají samy.
S Dominikou mysleli na jejich budoucnost dokonce i při výběru jmen. Chtěli taková, která budou dobře znít česky a zároveň nebudou překážkou, pokud se jednou rozhodnou žít nebo pracovat v zahraničí.
Podobně přistupují k dárkům. Místo hromadění dalších hraček chce herec investovat do vzdělání a společných zážitků. S prarodiči proto hledali dohodu, aby se každá návštěva nepojila s očekáváním, co zase přinesou. Na Vánoce a narozeniny nastavili pravidlo jen jednoho dárků, který má babička s dědou povolený. A překvapivě to velmi dobře funguje.
Odloučení si vynahradili na Srí Lance
Náročnou zkouškou rodinné organizace se stalo i natáčení dobrodružné show
Asia Express. Práce Štáfka odvedla daleko od domova a každodenní péče zůstala na Dominice. Herec netají, že se jim po sobě stýská, zároveň si však uvědomuje, jak důležité je mít vedle sebe partnerku, která jeho povolání rozumí.
Dominiku označuje za velmi tolerantní ženu.
Sám přitom s nadsázkou odmítá, že by ho manželství úplně zkrotilo. Připouští ale, že už není takový divoch jako dřív. Po skončení natáčení se loni všichni setkali na Srí Lance, kde si pracovní odloučení vynahradili společnou dovolenou. Právě tak se snaží hledat rovnováhu mezi prací a časem s manželkou a dcerami.
Letos na svém Instagramu ukázal, že už se začala natáčet další řada a znovu je tak Štáfek na cestách. Uvidíme, jakou dovolenou po konci natáčení si pro manželku připravil tentokrát.
Zdroj: redakce, expres.cz, iDNES.cz, Prima ŽENY, TV Nova