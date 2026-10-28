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S kým žije Jakub Štáfek? Krásná Dominika se vrhla na terapie, dřív pracovala jako maskérka na seriálu Specialisté

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Herec a moderátor show Asia Express Jakub Štáfek si své soukromí pečlivě hlídá, přesto je jasné, že právě rodina je dnes pro něj úplně vším. Po boku manželky Dominiky prožil nejen velkou lásku, ale i chvíle, které jim obrátily život vzhůru nohama.
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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