Výsledky FP2 VC Mexika: Leclerc byl opět nejrychlejší

Druhý trénink byl na rozdíl od prvního poměrně slunečný a s příjemnými teplotami (25°C vzduch, 38°C trať), a coby první do něj vyrazili ti, co neměli možnost účastnit se předchozí tréninkové části. Převážná část pilotů obula středně tvrdou směs pneumatik. Potíže hned v prvních minutách hlásili jezdci Haasu Esteban Ocon a Oliver Bearmann, zdálo se, že se jednalo o potíže s hydraulikou pro prvního jmenovaného, a nedostatky pohonné jednotky u Bearmanna. Tým ihned stáhl oba monoposty do boxů a pokoušel se závady odstranit, což se po nějaké době i zdařilo. Sergio Pérez si vykoledoval napomenutí černobílou vlajkou za ignorování fronty v boxové uličce, ovšem, vzhledem k jeho dnešním dopoledním potížím by bylo pochopitelnější, kdyby zrychleným tempem spěchal do boxů, nikoli z nich.
První zatáčka se ukázala coby problematická pro všechny jezdce McLarenu. V prvním tréninku zde měl problém Oscar Piastri, v druhém znamenala zničenou sadu pneumatik i pro Landa Norrisse. Po čtvrt hodině zavlála nad tratí červená vlajka, neboť došlo ke kontaktu Maxe Verstappena a Liama Lawsona, kde jezdec Racing Bulls blokoval čtyřnásobného mistra světa takovým stylem, že karbon létal na všechny strany. Během chvíle, kdy se ostatní jezdci vraceli do boxů a traťoví maršálové sbírali olámané přední křídlo Lawsonova vozu a Verstappenovu bočnici, se do rádia ozval Lance Stroll s nepříjemnou, leč pro tuto sezónu obvyklou zprávou: vůz je nefunkční a bez energie. Červená vlajka tak mechanikům Aston Martinu umožnila určitou nápravu stávající situace.
Dalším adeptem na potíže v první zatáčce se stal Charles Leclerc, který napodobil jezdce McLarenu. Zdá se, že právě tato část trati by pro mnohé jezdce mohla znamenat problém jak ve kvalifikaci, tak během závodu. Několik minut před polovinou tréninku zazněl překvapivý rozkaz od závodního inženýra Lewise Hamiltona… a Brit (který se v daném kole od třinácté zatáčky potýkal se ztrátou energie) tentokrát poslechl, byť se nejednalo o příjemné nařízení: okamžitě odstavit auto. O něco horší situaci zažíval Gabriel Bortoleto, jehož Audi se na trať kvůli závadě na motoru do té doby ani nedostalo, a jeho chvíle přišla až velmi pozdě. Po polovině druhého tréninku měli všichni jezdci přezuto na měkké pneumatiky a zaznamenané časy přinesly několik velmi příjemných překvapení.
Nejrychlejší čas na kolo (1:17:827) opět předvedl Charles Leclerc z Ferrari, velmi těsně následovaný Landem Norrisem a Georgem Russellem. O další desetiny dále se umístili Andrea Kimi Antonelli a Max Verstappen, který odjezdil větší část tréninku s poškozeným vozem. Velice pěkné osmé místo zaznamenal Pierre Gasly ze stáje Alpine, a pomyslným ledním medvědem v prostřed Sahary se zas jednou stal Fernando Alonso, který dovezl svůj Aston Martin na dvanáctou příčku… zde už patrně zasáhla černá magie, případně něco podobného. Lehce nepohodlnou jízdu si opět užil Isack Hadjar, který žádal tým o kontrolu podlahy po tom, co jej poněkud vytřásly nerovnosti trati. Druhý trénink se obešel bez větších potíží a můžeme jen hádat, co týmy vymyslí během noci. Výsledek jejich snažení bude možné vidět ve třetím tréninku v sobotu od 18:30.