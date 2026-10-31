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Test znalostí ze slovenské kuchyně: Halušky, kapustnica a další v 10 otázkách mohou zaskočit i sousedy

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Slovenská kuchyně má s českou leccos společného, ale zároveň si jde vlastní cestou. Bryndzové halušky, kapustnica nebo lokše: znáte jejich složení, původ i to, co se za některými názvy skutečně skrývá?
Obrázek receptu na Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou po domácku: Tradiční recept na rychlé a vydatné jídlo

Obrázek receptu na Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou po domácku: Tradiční recept na rychlé a vydatné jídlo

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, Recet na Bramborové halušky s kysaným zelím a slaninou po domácku: Tradiční recept na rychlé a vydatné jídlo
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 03:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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