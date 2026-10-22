Vojtěch Kotek čelí kritice u obou svých pořadů. Diváky ale pobavil nečekaným propojením Farmy a Zrádců

Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima Vojta Kotek jako hradní pán i farmář, FOTO: distr. FTV Prima
Vojtěch Kotek se letos na podzim objevuje na televizních obrazovkách hned ve dvou formátech. Třetí řada detektivní hry Zrádci i druhá sezóna docu reality Farma Vojty Kotka však čelí v diskusích a recenzích výtkám z přílišné vyumělkovanosti. Herec na kritické hlasy zareagoval krátkým videem, ve kterém oba tyto oddělené světy spojil. Nečekané propojení venkova s Křivoklátem
První epizoda druhé řady farmářského pořadu měla premiéru v polovině října na platformě Prima+ a na televizní obrazovky vstupuje o týden později. Herec při této příležitosti zveřejnil na YouTube dvě a půl minuty dlouhé video s názvem Hradní pán nebo zahradní pán.
V klipu přijíždí na jeho venkovský pozemek v Kozárovicích kočár z Křivoklátu a vystupuje z něj němý pomocník Mikeš. Vojtěch Kotek do vozu nasedá a mění se z farmáře v postavu hradního pána ze Zrádců.
Na záznamu si také vymění ostré pohledy farmářův asistent Aleš právě s Mikešem. Pomocník z hradu mu v samotném závěru ukáže zdvižený prostředníček. Klip vyvolal u diváků obrovský ohlas.
„Tak tohle je crossover, který jsem nevěděl, že nutně potřebuji,“ napsal do komentářů pod videem jeden ze sledujících. Další lidé přidali názor, že jde o mimořádně elegantní reklamu na oba formáty současně.
Rozporuplné reakce na třetí sérii
Samotná detektivní hra Zrádci se letos potýká s velmi protichůdnými ohlasy. Část publika třetí řadu označuje za nejslabší v historii soutěže a stěžuje si na výběr účastníků nebo na příliš filmové zpracování.
„Mně přijde, že té filmovosti začíná být moc na úkor hry. Každá scéna, která je tam navíc, je místo hry, kterou jsme neviděli,“ postěžoval si jeden z diváků pro Super.cz. Jiní lidé naopak novou sezónu chválí a televizní scény oceňují jako zajímavé oživení.
Kritika diváků zasáhla i pátou epizodu, ve které oblékl hradní pán pravou liščí kožešinu. Oděv mu věnovala účastnice první řady a lovkyně Michaela Fialová. Pro Expres.cz vysvětlila, že zvíře ulovila legálně a kostým odpovídá historickým reáliím.
„Co myslíte, že se na hradech nosilo? Vestičky z PET lahví? Recyklovaný polyester z Lidlu? Historicky vzato se oblečení vyrábělo z kůží, kožešin, vlny a dalších přírodních materiálů,“ vzkázala nespokojenému publiku. Obvinění z hospodaření naoko
Pochybnosti se nevyhnuly ani hercovu venkovskému hospodářství v Kozárovicích. Někteří diváci pořad podezírají z toho, že vzniká pouze kvůli kamerám a hlavní aktér na pozemku nepracuje. Kotek podobná nařčení však v zářijovém rozhovoru pro iDNES.cz důrazně odmítl. S malým štábem, který tvoří převážně jeho přátelé, podle svých slov reálně tvoří hodnoty a například se svým asistentem Alešem postavili salaš pro ovce. Kameramanem pořadu je navíc hercův spolužák ze třetí třídy Jiří Černý.
Někteří diváci také vytýkají první řadě farmářské show příliš nápadné ustupování sponzorům. Návštěvy hobbymarketů a podrobné záběry na stavební techniku podle nich působí křečovitě a narušují autenticitu projektu. Letos si diváci všimli také Kotkova teatrálního chování, kterým i na farmě občas připomíná svou moderátorskou roli ze Zrádců.
Hlavním cílem druhé sezóny venkovské docu reality zůstává postupná proměna pozemků na oficiální biofarmu. Tento proces vyžaduje dvouleté přechodné období spojené s přísnými kontrolami.
Majitel hospodářství se letos musel potýkat i s nepříjemnými úkoly, ke kterým patřila nevyhnutelná kastrace čtyřměsíčního beránka Flíčka. Zákrok s veterinářem provedl s těžkým srdcem a slzami v očích.
„Věděl jsem, že je to asi správné rozhodnutí, ale vnitřně jsem se nemohl zbavit pocitu, že je něco špatně,“ svěřil se Kotek s tím, že svůj krok zpětně hodnotí jako velmi sobecký vůči přirozenosti zvířete. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, super, expres, idnes).