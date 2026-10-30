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Steiner avizuje, že Mercedes provede změny, pokud se Russelovi nebude dařit

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Bývalý šéf týmu Haas Günther Steiner varoval, že Mercedes by mohl nahradit Georgeho Russella, pokud budou jeho potíže přetrvávat až do konce roku 2027. Brit do letošního roku vstupoval jako favorit, nicméně vinou smůly a nepřesvědčivých výkonů očekávání nedokázal naplnit.
Steiner avizuje, že Mercedes provede změny, pokud se Russelovi nebude dařit

Steiner avizuje, že Mercedes provede změny, pokud se Russelovi nebude dařit

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 22:53

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