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Funkční veterán Burns sekl Cheliose a dál může stíhat svatou trojici Coffey, Lidström a Bourque

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Obránce Brent Burns se v jednačtyřiceti letech dál zapisuje do historie NHL. Dvěma asistencemi pomohl Coloradu k domácímu vítězství 5:2 nad New Jersey a dosáhl hranice 950 kanadských bodů. V historickém pořadí obránců se osamostatnil na desátém místě před Erikem Karlssonem a Chrisem Cheliosem. Avalanche rozhodli čtyřmi góly v závěrečné třetině.
Funkční veterán Burns sekl Cheliose a dál může stíhat svatou trojici Coffey, Lidström a Bourque

Funkční veterán Burns sekl Cheliose a dál může stíhat svatou trojici Coffey, Lidström a Bourque

Zdroj: Colorado Avalanche
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 20:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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