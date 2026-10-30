Carrie-Anne Moss z Matrixu ukázala dlouhé šediny. Z uhlazené Trinity je dnes Baba Jaga

Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions. FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions. FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions. FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions. FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions. FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions. FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Kanadská herečka Carrie-Anne Moss se proslavila jako Trinity ve sci-fi hitu Matrix z roku 1999. Letos oslavila devětapadesáté narozeniny a na nedávných fotografiích ukázala své přirozené šedivé vlasy. Jen několik měsíců po premiéře prvního dílu filmové série se provdala za herce Stevena Roye, se kterým vychovala tři děti a Hollywood vyměnila za mnohem klidnější život. Svatba krátce po úspěchu a odchod z Hollywoodu
Moss vyrůstala v Kanadě a původně pracovala jako modelka a servírka. Do Spojených států se přesunula za hereckou kariérou, která vyvrcholila obrovským úspěchem sci-fi Matrix z roku 1999. Svého budoucího manžela Stevena Roye potkala v hereckém kurzu v Los Angeles. Svatba se konala v listopadu 1999, tedy pouhých několik měsíců po premiéře filmu.
Manželům se postupně narodily tři děti. Syn Owen přišel na svět v roce 2003, syn Kaden o dva roky později a dcera Frances Beatrice v roce 2009. Herečka v určitých obdobích omezila natáčení, aby se mohla naplno věnovat rodině.
„Výchovu svých dětí jsem milovala ze všeho nejvíc,“ řekla letos v říjnu pro CBC News. Doplnila také, že to pro ni nebylo vůbec těžké rozhodování. Rodina následně po desítkách let opustila Los Angeles a přestěhovala se do státu New Hampshire. Chtěla prý vést klidnější život a v noci vidět na obloze hvězdy. Slzy u prvního promítání a zranění na place
Své třicáté narozeniny strávila v srpnu 1997 na posledních kamerových zkouškách pro roli Trinity. Nabídku nakonec dostala, přestože to sama příliš nečekala. Kvůli akčním scénám pak musela podstoupit čtyři měsíce intenzivního tréninku bojových umění společně s Keanu Reevesem. Když posléze viděla hotový film vůbec poprvé, rozplakala se.
Po premiéře zažila celosvětovou slávu. Vzpomínala, že nemohla na veřejnosti nosit černé sluneční brýle, protože ji v nich lidé okamžitě poznávali. Postava Trinity se dokonce dočkala vlastní plastové figurky, kterou herečka pořídila své matce i manželovi.
Natáčení pokračování s názvem Matrix Reloaded z roku 2003 se ovšem neobešlo bez následků. Hned ve druhém týdnu zkoušek špatně dopadla při kaskadérském kousku na lanech a poranila si nohu. Následujících šest týdnů na ni nemohla vůbec došlápnout a bála se, že ji tvůrci přeobsadí.
Dlouhé šediny a scény v novém seriálu
Letos na podzim se objevila v mysteriózním seriálu Yaga, který se inspiruje starými slovanskými mýty. Hraje zde profesorku Katherine Hargrove, jež navazuje vztahy s mladšími muži. Nedávno zveřejnila na Instagramu fotografii z propagace seriálu. Má na ní dlouhé vlnité vlasy s výraznými stříbrnými šedinami a oblečenou jednoduchou černou košili.
Během natáčení tohoto seriálu také poprvé v kariéře spolupracovala s koordinátorem intimity. Pro magazín TV Insider přiznala, že zpočátku k této novince cítila odpor, protože celý proces nechápala. Nakonec však uznala, že je to podobné, jako když na place působí koordinátor kaskadérů. Podle jejích slov takový člověk dohlíží na to, aby se herci cítili dobře.
V její nejslavnější roli Trinity ji připomene Nova Cinema 5. listopadu ve filmu Matrix Reloaded.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cbc.ca, tvinsider).