Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Carrie-Anne Moss z Matrixu ukázala dlouhé šediny. Z uhlazené Trinity je dnes Baba Jaga

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kanadská herečka Carrie-Anne Moss, známá jako Trinity z Matrixu, letos oslavila 59 let. S manželem má tři děti a přestěhovala se na klidnější venkov.
Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions.

Carrie-Anne Moss ve filmu Matrix Revolutions.

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:13

Reklama
Další články z ReadZone
Do Prostřeno míří Lela Vémola. V kuchyni bude profesionální kuchař a hosty nepozve k sobě domů
Do Prostřeno míří Lela Vémola. V kuchyni bude profesionální kuchař a hosty nepozve k sobě domů
Harry Hamlin ze Souboje Titánů slaví 75. Kdysi byl nejpřitažlivějším mužem planety, dnes má šediny a brýle
Harry Hamlin ze Souboje Titánů slaví 75. Kdysi byl nejpřitažlivějším mužem planety, dnes má šediny a brýle

Americký herec Harry Hamlin slaví 75 let. Představitel Persea ze Souboje Titánů změnil vizáž a jeho žena...

Ulice: Není Klárka tak náhodou jen rozmazlená? Prokopovi dá odpoledne pořádně zabrat
Ulice: Není Klárka tak náhodou jen rozmazlená? Prokopovi dá odpoledne pořádně zabrat

V seriálu Ulice se i koncem týdne bude řešit Klárka. Ta totiž odmítne seznámení s Prokopovými rodiči a jeho...

Lucy Lawless se proslavila jako Xena. Dnes má blond vlasy, nosí brýle a nabídky z Hollywoodu odmítá
Lucy Lawless se proslavila jako Xena. Dnes má blond vlasy, nosí brýle a nabídky z Hollywoodu odmítá

Herečka Lucy Lawless se od natáčení seriálu Xena výrazně změnila. Vyměnila barvu vlasů a žije na Novém...

Ulice: Adrianu vyděsí Prokopův návrh ohledně Klárky. Má za to, že postupuje ve všem správně
Ulice: Adrianu vyděsí Prokopův návrh ohledně Klárky. Má za to, že postupuje ve všem správně

V seriálu Ulice se dál řeší Adriana a Klárka, a to, jak malá dívka přijala, nebo spíše nepřijala informace...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.