Denní horoskop na 31. 10. 2026: Halloween oživí stíny z minulosti

O Halloweenu mohou nastat zmatky
Rok se s rokem sešel a opět nastává jedna z nejmagičtějších událostí roku – Halloween. Tentokrát to bude čas obzvláště magický, protože z astrologického hlediska se dějí hned dvě podstatné věci. Za prvé je to retrográdní Merkur. Kdo se v horoskopech aspoň trochu vyzná, tak jistě ví, že ten dovede v našich životech vyvolat chaos. Může docházet k technologickým výpadkům, lidským chybám, smluvním omylům, zmatkům a přešlapům.
I o halloweenské noci mohou nastat určité zádrhele. Takže se nedivte, pokud vám ten den nenastartuje auto, ušpiníte si kostým ještě před odchodem z domova nebo ve spěchu na něco důležitého zapomenete. Buďte opatrnější než kdy jindy, protože se mohou dít nečekané věci.
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Retrográdní Venuše vrací do hry lidi z minulosti
Aby toho nebylo málo, tak retrográdní je touto dobou i Venuše, což se může projevit v několika směrech. Jednak se připravte na to, že se vám do života mohou vracet lidé z minulosti. Platí to pro všechny sféry vztahů, například:
- Na halloweenské party se potkáte s bývalým přítelem, se kterým se znovu dáte do řeči.
- Náhodou potkáte příbuzného, kterého jste roky neviděli.
- Po letech narazíte na bývalého kolegu z práce.
- S kamarádkou, se kterou jste se rozkmotřily, se vaše cesty zase sejdou.
- Neplánovaně vás někdo z minulosti kontaktuje ohledně obchodní spolupráce.
Halloweenský horoskop pro každé znamení zvěrokruhu
Výše jsou zmíněny dva nejdůležitější planetární aspekty pro Halloween odehrávající se 31. 10. 2026, nyní se zaměříme na jednotlivá znamení zvěrokruhu. Co jim tento den přinese?
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Beran
Beran může očekávat, že se v něm probudí žárlivost, kterou kdysi už zažil. Rovněž může dojít k tomu, že znovu láskou zahoří k člověku, kterého zná z minulosti.
Býk
Pokud se Býk chystá ven, pak o halloweenské noci může natrefit na svého bývalého partnera. Ve hře je i nečekaná změna programu, proto musí být Býk připraven na výstup z komfortní zóny, protože bytostně nesnáší, když je najednou něco jinak.
Blíženci
Halloween dost možná bude pro Blížence jeden velký chaos, kdy se na poslední chvíli bude rozhodovat, co podnikne. Blížencům to ale díky jejich povaze tolik vadit nebude.
Rak
Rak se o Halloweenu bude královsky bavit, probudí se v něm jeho vnitřní dítě, a tak si vyhraje s kostýmem a užije si magickou noc naplno.
Lev
Lvi nebudou o Halloweenu stíhat, a i z tohoto důvodu budou někteří z nich zvažovat, zda někam vůbec vyrazit. Ač jsou to rození baviči, někteří možná letošní Halloween odpískají kvůli množství povinností a zůstanou doma.
Panna
Panny by měly věnovat pozornost konverzacím, které v tento čarovný den proběhnou. Možná jim některá z nich změní úhel pohledu na určitou záležitost.
Váhy
Pro Váhy je Halloween příležitost předvést svůj vytříbený vkus pro estetiku. Nepochybujte, že jejich letošní kostým bude stát za to, a to za něj neutratí majlant.
Štír
Štír dost možná potká člověka, který pro něj v minulosti hodně znamenal. Může se v jeho přítomnosti cítit nezvykle nejistě. Také se mohou objevit stará témata konverzací, která nebyla v minulosti uzavřena.
Střelec
Střelec je známý lev salónů, ale o tomto Halloweenu bude chtít mít klid. Je možné, že raději stráví klidný večer u sledování hororu doma, protože se v poslední době cítí přetížený.
Kozoroh
Kozoroha čeká setkání se starými přáteli, které dlouho neviděl. Vše proběhne v příjemném duchu a Kozoroh tak konečně bude moci „upustit páru“.
Vodnář
Je možné, že Vodnář se bude nečekaně muset věnovat práci namísto zábavy. Rovněž je možné, že nastanou zmatky ohledně jeho denního rozvrhu.
Ryby
Ryby budou nečekaně spontánní a o Halloweenu se odvážou. Pro nezadané je to šance seznámit se a zaflirtovat si.
Refinery29, The Cut, The Times of India, Parade