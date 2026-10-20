Marta Jandová promluvila o tom, co se děje ve StarDance. Přiznala chvíle, kdy si říká, že měla raději zůstat doma

Marta Jandová se na taneční parket postavila po boku profesionálního tanečníka Martina Prágra, s nímž absolvovala první dva soutěžní večery čtrnácté řady StarDance. Přestože má za sebou desítky let vystupování před publikem, prostředí taneční soutěže pro ni představuje zcela novou zkušenost. Zatímco na koncertním pódiu se může spolehnout na své pěvecké schopnosti, při tanci musí zvládnout přesně naučenou choreografii a následně přijmout hodnocení odborníků. Právě čekání na známky ji překvapilo nejvíce. Původně se domnívala, že tak silné napětí prožívá pouze ona, postupně však zjistila, že podobné pocity mají i ostatní soutěžící. Nervozita tak podle její zkušenosti nekončí posledním tanečním krokem, ale pokračuje i ve chvíli, kdy dvojice předstoupí před porotce.
Měsíce příprav mají svou cenu
Účast v populární televizní soutěži vyžaduje podstatně více času, než mohou diváci během sobotního přenosu vidět. Jandová popsala, že několik měsíců intenzivního trénování znamená výrazné omezení běžného rodinného i pracovního života. Soutěžící se musí soustředit na choreografii, techniku pohybu a fyzickou přípravu, přičemž výsledek jejich úsilí následně rozhodčí vyjádří několika čísly. Právě tento nepoměr mezi dlouhou přípravou a okamžitým hodnocením zpěvačka vnímá jako psychicky náročný. Připustila, že při představě nízkého bodového zisku člověka může napadnout, zda nebylo lepší zůstat doma a věnovat čas blízkým. Nešlo však o oznámení odchodu ze soutěže, ale o vysvětlení emocí, které mohou taneční páry během hodnocení zažívat.
Zpěvačka se potýká také s následky starých zranění
Psychický tlak není jedinou překážkou, kterou musí Jandová překonávat. Ještě před zahájením soutěže upozorňovala na komplikace způsobené dřívějšími zlomeninami obou chodidel. Pravá noha si po vážnějším úrazu vyžádala operaci a následky zpěvačka pociťuje dodnes. Dlouhodobě jí vadí především vysoké podpatky a úzká obuv, které jsou přitom při společenském tanci běžné. Po delší době strávené v tanečních botách ji mohou trápit bolesti a křeče. Přesto se rozhodla přípravu absolvovat a náročným podmínkám se přizpůsobit. Výhodou je pro ni spolupráce s Martinem Prágrem, jehož trpělivý přístup a schopnost povzbudit považuje za důležitou součást společného trénování.
Význam hodnocení ve StarDance přitom není tak jednoduchý, jak by se podle jednotlivých známek mohlo zdát. Čtyřčlenná porota uděluje soutěžícím známky od jedné do deseti, samotný bodový součet však automaticky neurčuje, kdo soutěž opustí. O konečném pořadí rozhodují stejnou vahou odborníci a televizní diváci, jejichž hlasy tvoří polovinu výsledku. Každému páru se proto přidělují pořadové body podle hodnocení poroty a zvlášť podle divácké podpory. Teprve jejich sečtením vznikne rozhodující výsledek, přičemž při shodě rozhoduje vyšší podpora diváků. I soutěžící, kterému se odborné hodnocení příliš nepovede, tak může díky přízni veřejnosti postoupit do dalšího týdne. Tento systém zároveň vysvětluje, proč bývá napětí během vyřazování značné i u párů, které předtím získaly relativně příznivé známky.
Před kamerami ji čekala další náročná zkouška
Při druhém soutěžním večeru v sobotu 17. října předvedli Jandová s Prágrem tango. Oproti úvodnímu vystoupení se jejich výkon zlepšil a po skončení přenosu měli důvod ke spokojenosti. Zpěvačka přitom neztrácela smysl pro humor a v souvislosti s náročným trénováním žertovala, že její taneční partner hubne, zatímco jí samotné se stejný výsledek zatím nedostavil. Účast ve StarDance pro ni má navíc výrazný osobní rozměr. Nabídku v minulosti opakovaně odmítla, mimo jiné kvůli péči o dceru a později také kvůli zdravotním komplikacím. Letos se rozhodla dlouho odkládanou zkušenost konečně přijmout, přestože se obávala vlastního výkonu i veřejné kritiky. Jedním z důležitých důvodů byla rovněž její dcera Marie, která patří mezi velké příznivce televizní taneční soutěže.
Použité zdroje: extra.cz, ceskatelevize.cz