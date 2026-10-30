Seriál Ulice: Filip začne vydírat Petra. Dvořák se ocitá v další pasti

Petr doufal, že po všem, co se mezi ním a Filipem stalo, už bude mít od bývalého parťáka pokoj. Jenže jejich další setkání přinese pořádně nepříjemné překvapení. Filip nepřichází pouze řešit následky pojistného podvodu, ale rovnou předkládá podmínky, které Petra vytočí.
Vztah Petra Dvořáka (Jan Dolanský) a Filipa v podání Lukáše Langmajera prošel během posledních týdnů zásadním zvratem. Ještě donedávna spolu pracovali a Petr svému parťákovi důvěřova
l. Pak ale vyšlo najevo, že Filip stojí za pojistným podvodem, který přivedl jejich firmu do vážných problémů. Pro Petra to byla nejen finanční rána, ale také osobní zrada. Člověk, se kterým dlouho spolupracoval, ho dostal do situace, ze které se jen těžko hledá cesta ven. Místo smíru další šok
Když Filip po odhalení pravdy přišel za Petrem, původně to vypadalo, že se chce omluvit. Jenže rozhovor se rychle změnil v ostrou hádku a nakonec došlo i na fyzický konflikt. Petr nedokázal překousnout, co mu bývalý kolega provedl, a dal mu to pořádně najevo. Tím ale jejich spor neskončil.
Lukáš Langmajer coby Filip byl mnoha lidem od začátku podezřelý (foto: NextFoto)
Teď se oba muži znovu setkávají. Petr už přitom nemá důvod Filipovi věřit a rozhodně není připravený přistoupit na další jeho hry. Jenže Filip přichází s nečekanými podmínkami.
Místo toho, aby se snažil napravit škody, které způsobil, staví Petra před další požadavky. Ten reaguje velmi podrážděně a jejich rozhovor se znovu mění v nepříjemnou konfrontaci. Petr už nechce ustupovat
Pro Petra je celá situace o to horší, že následky Filipova jednání stále řeší. Firma se dostala do tak vážných problémů, že je potřeba zabývat se jejím ukončením a vypořádáním finančních záležitostí. Do toho musí myslet na lidi, kteří v podniku pracovali, a na závazky, které po něm zůstaly. Filip mezitím přichází s vlastními požadavky, jako by si neuvědomoval, jak velké škody způsobil.
Petr se tak ocitá v situaci, kdy musí řešit nejen minulost, ale také to, co po něm Filip chce teď. Bývalý parťák zřejmě počítá s tím, že se Dvořák nakonec podvolí.
Jenže tentokrát může narazit. Petr už nemá důvod brát ohledy na člověka, který ho připravil o důvěru i o firmu, na které mu záleželo.
Jejich další střet proto nebude obyčejnou hádkou dvou bývalých kolegů. Filip přichází s podmínkami, které Petra pořádně rozčílí, a Dvořák musí rozhodnout, jak se k nim postaví. Ustoupí, aby měl od Filipa konečně pokoj, nebo se mu znovu postaví?
Filipova zrada má další následky
Pro Filipa může být problémem také to, že Petr už zná pravdu o pojistném podvodu a nemá důvod jeho jednání omlouvat.
Dřívější přátelství je pryč a na jeho místě zůstala nedůvěra a vztek. Pokud Filip očekává, že mu Petr ještě vyjde vstříc, může být pořádně překvapený.
Zatím není jasné, jak přesně se jejich spor vyřeší. Jedno je ale zřejmé: Petr potřebuje uzavřít kapitolu, která mu převrátila život naruby, zatímco Filip mu to svými požadavky vůbec neusnadňuje. Místo klidného vypořádání minulosti tak oba čeká další střet. A tentokrát už Petr nebude mít důvod dělat kompromisy jen proto, že spolu kdysi dobře vycházeli.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice