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Značka SEAT může skončit a firma už s tím počítá. Sesterská CUPRA ji loni předjela o víc než 71 tisíc aut

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Dennívýzva
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Volkswagen rozhoduje, jestli po roce 2030 ještě posílat miliardy do značky, která má nejsilnějšího soupeře pod vlastní střechou. Ohrožené je jméno na kapotě, továrna v Martorellu podle vedení pojede dál. Co z toho plyne pro ty, kdo SEAT mají nebo ho chtějí koupit?
Značka SEAT může skončit a firma už s tím počítá. Sesterská CUPRA ji loni předjela o víc než 71 tisíc aut

Značka SEAT může skončit a firma už s tím počítá. Sesterská CUPRA ji loni předjela o víc než 71 tisíc aut

Zdroj: Foto: Karl Wright from Norfolk, UK - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 21:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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