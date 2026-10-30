Značka SEAT může skončit a firma už s tím počítá. Sesterská CUPRA ji loni předjela o víc než 71 tisíc aut

SEAT dnes v Česku normálně prodává Ibizu, Aronu, Leon, Leon Sportstourer a Atecu a žádné prodejny se nezavírají. O budoucnosti značky se rozhoduje uvnitř koncernu Volkswagen a otázka zní, zda se do ní vyplatí investovat i po roce 2030. Mateřská firma SEAT S.A. přitom ve svém zářijovém prohlášení slíbila zákazníkům, že závazky vůči nim splní „v jakémkoli scénáři“. Do takové věty se vejde i scénář, ve kterém značka skončí.
Kdo přežije, i kdyby jméno SEAT zmizelo z kapot
V debatě o konci SEATu se pletou tři různé věci. První je značka, tedy logo, modely a showroomy. Ta je v ohrožení. Druhá je průmyslový podnik SEAT S.A. se sídlem v Martorellu, který vyrábí auta pro SEAT i CUPRU a provozuje vlastní vývojové centrum. Jeho vedení mluví o „pevné budoucnosti“ bez ohledu na to, jak dopadne značka.
Třetí je CUPRA. Začínala jako sportovní odnož SEATu, dnes je samostatnou značkou pod stejnou firmou a v roce 2025 dodala zákazníkům 328 800 aut. SEAT jich prodal 257 400, takže ho mladší sestra předjela o víc než 71 tisíc aut.
Kdyby značka skončila, Martorell by vyráběl dál. Z evropského trhu by ale odešla celá vrstva cenově dostupných aut, kterou SEAT dnes obsazuje.
Poslední potvrzený model SEATu má termín v roce 2029
Oficiální plán firmy sahá o tři roky dál, než by napovídaly zprávy o Ibize a Aroně. Nejdřív v roce 2027 dostanou oba malé modely mild-hybridní verzi vyráběnou v Martorellu. O rok později přijde full hybrid pro Leon a v roce 2029 má následovat modernizace Leonu i Leonu Sportstourer.
Za rokem 2029 už žádný potvrzený model není. Chybí nový modelový cyklus i jakýkoli elektromobil se značkou SEAT a v současné české nabídce není jediné čistě elektrické auto. Peníze na elektrifikaci a nové platformy šly hlavně do CUPRY a do koncernového projektu městského elektromobilu. Značka, která nemá elektromobil v nabídce ani v plánu, se blíží roku 2035 s prázdnýma rukama, protože právě tehdy chce Evropská unie zakázat prodej nových spalovacích aut.
Mezi dneškem a rokem 2035 navíc přibudou náklady s normou Euro 7, která požadavky zpřísňuje už v mezidobí.
Kolik firma vydělala za půl roku a kdo ty peníze přinesl
V prvním pololetí 2026 vykázala SEAT S.A. provozní výsledek 122 milionů eur a většinu z něj táhla CUPRA. Firma ji sama označuje za klíčového nositele budoucího růstu a ziskovosti. Spor uvnitř koncernu se tak netýká toho, zda se ve Španělsku budou vyrábět auta. Rozhoduje se, pod jakým jménem a s jakou marží.
Ceny ukazují, kde je SEAT zranitelný. Ibiza začíná na 399 900 Kč, Arona na 498 900 Kč. U aut s takovou cenovkou se každý tisíc korun navíc ve výrobních nákladech pozná, zatímco prémiověji postavená CUPRA podle podkladů firmy regulatorní náklady snáší snáz. Zákazník, který si koupí CUPRU, zaplatí i za logo. Majitel Ibizy platí hlavně za auto, a když výroba zdraží, firmě se z ceny nemá z čeho ubrat.
Jiné evropské značky v podobné pozici dostaly od mateřských koncernů jasný plán. Lancia má veřejně ohlášený návrat s novými modely a dealerskou sítí, Alpine pod Renaultem buduje celou elektrickou řadu nazvanou „Dream Garage“. U SEATu žádný podobný plán na období po roce 2030 zveřejněný není.
Pětiletá záruka i servis u CUPRY: co čeká české majitele
Do Česka SEAT dováží Porsche Česká republika. Napříč koncernovými značkami uvádí 124 smluvních prodejců a 237 servisních partnerů. Každý servisní partner SEATu smí opravovat i vozy CUPRA, takže při případném konci značky se dá čekat spíš postupný převod části míst pod CUPRU nebo do kombinovaného provozu než náhlé rušení servisů.
Stávající majitelé mají v ruce prodlouženou záruku až na 5 let nebo 100 000 km a originální díly nesou záruku 24 měsíců. Ke garancím se přidává zmíněný zářijový slib firmy, že závazky vůči zákazníkům dodrží za všech okolností.
Z veřejně dostupných informací nevyplývá žádný důvod odkládat nákup. Současné modely se prodávají a servis funguje. Čekat má smysl jen tomu, kdo chce výhradně mild-hybridní Ibizu nebo Aronu, protože ty jsou potvrzené až na rok 2027. Kdy Volkswagen Group oznámí konečné rozhodnutí o značce, zatím nezveřejnil.