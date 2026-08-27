Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zařazení avokáda do jídelníčku může výrazně prospět organismu. Jeho vlastnosti z něj dělají mimořádně ceněnou přírodní medicínu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V posledních letech se obliba tohoto krémového, exotického ovoce prudce vzrostla. Využít avokádo navíc můžete při přípravě mnoha zdravých pokrmů jako je nachos, guacamole nebo bruschetta. Na sociálních sítích můžete najít více jak 5 milionů fotografií s hashtagem „avokádo“. Toto šílenství je naprosto oprávněné, protože je jedná o superpotravinu, kterou by měli vyzkoušet všichni. Proč?
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Česnek není pouze obyčejnou kuchyňskou surovinou. Přírodní léčitelství využívá jeho sílu proti celé řadě neduhů
Česnek není pouze obyčejnou kuchyňskou surovinou. Přírodní léčitelství využívá jeho sílu proti celé řadě neduhů
Břišní tuk lze podle některých doporučení podpořit v ústupu i během noci. Před usnutím mají pomoci vybrané nápoje
Břišní tuk lze podle některých doporučení podpořit v ústupu i během noci. Před usnutím mají pomoci vybrané nápoje

Říká se, že večer už by se člověk neměl ničím ládovat. Existují však nápoje, díky kterým zaženete večerní...

Pět kroků pomáhá udržet srdce v dobré kondici. Současně mohou snížit riziko jedné z nejčastějších příčin úmrtí
Pět kroků pomáhá udržet srdce v dobré kondici. Současně mohou snížit riziko jedné z nejčastějších příčin úmrtí

Srdeční nemoci jsou nejčastější příčinou úmrtí po celém světě. Abyste se před nimi byli schopni ochránit,...

Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencí
Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencí

Vaše uši jsou víc než jen „nádoby“, které sbírají a přenášejí zvuky do mozku. Pokud víte, na jaké příznaky...

Vysoký krevní tlak ohrožuje především starší lidi. K jeho snížení může výrazně přispět správně upravená životospráva
Vysoký krevní tlak ohrožuje především starší lidi. K jeho snížení může výrazně přispět správně upravená životospráva

Vysoký krevní tlak může představovat riziko pro vaše zdraví, a to zejména pokud jste starší člověk....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.