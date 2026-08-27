Pánevní dno necvičíš jen kvůli úniku moči. Těchto 7 cviků se vyplatí znát dřív, než tě začnou pronásledovat reklamy na inkontinenční vložky

Pánevní dno není zrovna část těla, kterou ráno obdivuješ před zrcadlem. Přesto podpírá močový měchýř, dělohu a konečník, podílí se na kontrole močení a stolice a reaguje na tlak, který vzniká třeba při kašli, smíchu nebo zvedání.
O jeho existenci proto spousta žen začne opravdu přemýšlet až ve chvíli, kdy se něco změní – po těhotenství a porodu, s přibývajícím věkem nebo třeba při prvním malém úniku moči během kýchnutí.
Jenže pánevní dno není nouzový projekt na dobu, kdy začne zlobit. A jeho trénink rozhodně není jen nekonečné zatínání svalů při čekání na zelenou.
Nejdřív ho musíš najít. A možná zjistíš, že zatínáš úplně něco jiného
Zkus si představit, že zároveň potřebuješ zadržet moč a zabránit úniku plynů. Měla bys ucítit jemné sevření a pohyb dovnitř a vzhůru. Mayo Clinic používá ještě názornější představu: jako kdybys seděla na malé kuličce a chtěla ji pánevními svaly zvednout směrem vzhůru.
Co by se naopak dít nemělo? Neměla bys křečovitě zatínat hýždě, stehna ani břicho a neměla bys přestat dýchat. Překvapivě snadno totiž můžeš získat pocit, že poctivě cvičíš pánevní dno, zatímco ve skutečnosti právě svíráš zadek tak urputně, že by mezi půlkami nepřežila ani kreditní karta.
Při hledání správných svalů se často používá také představa zastavení proudu moči. Jako jednorázová pomůcka pro jejich identifikaci může fungovat, nedělej z toho ale pravidelný cvik na toaletě. Opakované zastavování proudu během močení může narušovat úplné vyprázdnění močového měchýře a zvyšovat riziko infekce močových cest.
A teď můžeme začít.
1. Základní Kegel vleže: nejdřív se nauč sevřít a potom opravdu povolit
Lehni si na záda, pokrč kolena a chodidla nech na podložce. Uvolni ramena, břicho i hýždě a normálně dýchej. Potom jemně aktivuj pánevní dno – jako bys chtěla svaly stáhnout dovnitř a vytáhnout vzhůru. Začni třeba třemi sekundami a potom stejně dlouho úplně povol.
Právě úplně povol je důležitá část věty.
Kegel není maximální křeč následovaná o něco menší křečí. Sval potřebuje umět nejen vytvořit napětí, ale také ho uvolnit. Mayo Clinic doporučuje začínat přibližně třísekundovou kontrakcí následovanou třísekundovým uvolněním a postupně se dopracovat k delším výdržím.
Vleže bývá začátek nejsnazší, protože nemusíš současně řešit gravitaci, držení těla a to, jestli před tebou někdo ve frontě slyší, jak si šeptáš „zvednout kuličku“.
2. Krátká rychlá stažení: protože ne každá situace ti dá deset sekund na přípravu
Pánevní dno nepotřebuje jen vytrvalost. NHS doporučuje do tréninku zařazovat krátká i delší stažení.
Tentokrát svaly jemně, ale rychle stáhni a zase úplně povol. Nesnaž se mezi jednotlivými opakováními udržovat napětí. Každé sevření má mít svůj jasný začátek a konec.
Začni několika kvalitními opakováními. Jakmile zjistíš, že místo pánevního dna začínáš zapojovat břicho, stehna nebo hýždě, série skončila. Deset mizerných stažení není automaticky lepších než šest, při kterých opravdu víš, co děláš.
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3. Kegel vsedě: stejné svaly, najednou trochu jiný pocit
Když už dokážeš pánevní dno bezpečně najít vleže, sedni si na pevnou židli. Chodidla nech na zemi, pánev v neutrální poloze a trup přirozeně vzpřímený. Bez zadržování dechu zopakuj jemné stažení a následné úplné uvolnění.
Proč měnit polohu? Protože pánevní dno nepoužíváš jen vleže na podložce. Mayo Clinic doporučuje trénovat postupně vleže, vsedě i vestoje.
A navíc právě tady začíná být jedna výhoda Kegelových cviků poněkud absurdně praktická: nikdo nemusí vědět, že je děláš. Můžeš sedět u počítače, v autě nebo v čekárně a navenek se neděje vůbec nic.
Tentokrát je neviditelný trénink skutečně trénink. Ne jen omluva, proč se ti nechce vstát ze židle.
4. Kegel vestoje: gravitace se právě přihlásila do hry
Postav se s chodidly přibližně na šířku boků, kolena nech volná a nesnaž se ze sebe udělat vojáka na přehlídce. Znovu aktivuj pánevní dno, normálně dýchej a po kontrakci svaly úplně uvolni.
Možná zjistíš, že něco, co vleže působilo naprosto jasně, je ve stoje podstatně méně samozřejmé. To je v pořádku. Místo silnějšího zatnutí se vrať k jemnému přesnému pohybu.
Oficiální doporučení pro léčbu stresové a smíšené inkontinence počítají s pravidelným a dlouhodobějším tréninkem, nikoli s jednou heroickou sérií. NHS uvádí minimálně osm kontrakcí alespoň třikrát denně po dobu nejméně tří měsíců v rámci programu pánevního tréninku.
To neznamená, že si teď musí každá zdravá žena předepsat stejnou dávku. Znamená to hlavně něco méně sexy, ale důležitého: pánevní dno se neposiluje během jednoho pondělního večera.
5. Výdech + pánevní dno: přestaň při každém zatnutí zadržovat dech
Lehni si nebo se pohodlně posaď. Polož si ruce na spodní žebra a několik nádechů jen sleduj dech. Potom při výdechu jemně aktivuj pánevní dno. Při dalším nádechu ho nech zase uvolnit.
Nejde o soutěž v tom, jak silně dokážeš zatnout. Smyslem je přestat pánevní dno vnímat jako izolovaný vypínač někde mezi nohama a naučit se kontrakci provést bez zadržování dechu a bez křeče ve zbytku těla. Mayo Clinic právě volné dýchání při Kegelových cvicích výslovně doporučuje.
Jestli při každém stažení automaticky vtáhneš břicho, zatneš zadek, sevřeš čelist a přestaneš dýchat, tvoje tělo právě vyhlásilo celostátní mobilizaci kvůli jednomu malému svalovému úkolu.
Zkus ubrat.
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6. „The Knack“: zatni dřív, než přijde kýchnutí nebo zvednutí
Tahle dovednost je méně efektní než jakákoli fitness fotografie, ale v běžném životě dává velký smysl.
Víš, že budeš kašlat? Kýchat? Zvedat těžší nákup nebo dítě?
Zkus pánevní dno jemně aktivovat těsně před zvýšením tlaku a během něj. NHS doporučuje pánevní svaly zapojit před zvedáním a při něm; svaly totiž pomáhají podporovat močový měchýř právě během aktivit, jako je stání, chůze, zvedání nebo kýchnutí.
Tohle je zároveň moment, kdy trénink přestává být něco, co děláš deset minut na podložce, a začíná se převádět do skutečného života.
Protože pánevní dno nakonec nepotřebuje být olympijský vítěz vleže.
Potřebuje fungovat ve chvíli, kdy kýchneš s plnou náručí nákupu.
7. A teď možná nejdůležitější cvik: umět nedělat vůbec nic
Lehni si pohodlně na záda, případně si podlož kolena. Dýchej klidně a místo dalšího sevření se soustřeď na pocit, že oblast pánevního dna při nádechu změkne a uvolní se. Netlač směrem dolů. Nesnaž se nic „roztahovat silou“. Jen přestaň držet napětí, které držet nemusíš.
Protože tady přichází věc, která se v jednoduchých návodech na Kegely snadno ztratí: ne každé problematické pánevní dno je slabé.
Pánevní svaly mohou být také příliš napjaté, citlivé nebo se neumět dobře uvolnit. Specializovaná fyzioterapie proto neposuzuje jen sílu kontrakce, ale také schopnost svalů relaxovat, jejich napětí a případnou bolestivost. Individuální program se potom může zaměřovat nejen na posilování, ale také na uvolnění a lepší koordinaci.
A právě proto není skvělý nápad rozhodnout, že od dneška budeš pánevní dno zatínat při každém semaforu, e-mailu a reklamní pauze.
Někdy sval potřebuje zesílit.
Někdy potřebuje konečně povolit.
Kegel není automatická odpověď na všechno, co se děje „tam dole“
Tohle je důležité hlavně proto, že pánevní dno se na internetu často smrskne na jednoduchou rovnici: čím víc Kegelů, tím lépe.
Jenže pokud máš bolest v oblasti pánve, bolest při sexu, potíže s vyprazdňováním, výrazné úniky moči nebo stolice, pocit tlaku či vyklenování v pochvě, nebo jednoduše nedokážeš poznat, jestli správné svaly vůbec zapojuješ, není potřeba naslepo přidávat další stovku kontrakcí.
Specializovaná fyzioterapeutka pánevního dna může posoudit schopnost svaly stáhnout i uvolnit a podle toho nastavit individuální postup. NICE doporučuje u programů pánevního tréninku právě odborné posouzení kontrakce a relaxace a přizpůsobení programu konkrétní ženě.
A není na tom nic trapného. Ty svaly tam jsou, ať o nich mluvíme šeptem, nebo normálně.
Nejde o to mít pánevní dno sevřené jako trezor
Možná je právě tohle nejdůležitější věc, kterou si z celého článku odnést.
Zdravé pánevní dno nepotřebuje být neustále zatnuté. Potřebuje umět reagovat. Stáhnout se, když je to potřeba. Vydržet určitou zátěž. A potom zase povolit.
Proto bych z pánevního dna nedělala další část těla, kterou máme začít úzkostlivě kontrolovat a „opravovat“.
Spíš si ho konečně všimni.
Zkus ho najít. Nauč se ho jemně aktivovat bez toho, aby spolu s ním ztuhla půlka těla. Nauč se zase povolit. A pokud ti dává signály, že něco není v pořádku, nech si poradit od někoho, kdo dokáže zjistit, co přesně potřebuje právě tvoje tělo.
Protože cílem není umět udělat sto Kegelů.
Cílem je, aby ses mohla rozesmát, kýchnout, běžet, zvednout tašku nebo prostě normálně žít – a pánevní dno si svou práci odvedlo bez toho, abys na něj vůbec musela myslet.
FAQ
Jak poznám, že při Kegelově cviku zapojuji správné svaly?
Pocit by měl připomínat jemné sevření a vytažení svalů kolem pochvy a konečníku dovnitř a vzhůru. Neměla bys výrazně zatínat hýždě, stehna ani břicho a měla bys normálně dýchat.
Můžu pánevní dno cvičit při močení?
Zastavení proudu moči lze použít k identifikaci správných svalů, nemělo by se ale stát pravidelným způsobem cvičení. Opakované přerušování močení může vést k neúplnému vyprázdnění močového měchýře a zvýšit riziko infekce.
Za jak dlouho může mít trénink pánevního dna efekt?
U problémů s únikem moči se výsledky obvykle neočekávají po několika dnech. Mayo Clinic uvádí týdny až měsíce a NHS pracuje u léčebných programů s nejméně tříměsíčním tréninkem.
Je pánevní dno vždy potřeba posilovat?
Ne. Pánevní svaly mohou být slabé, ale také příliš napjaté nebo se mohou špatně uvolňovat. Proto může být při bolesti nebo jiných obtížích vhodné odborné vyšetření a individuální plán místo automatického přidávání Kegelových cviků.
Pomáhají cviky pánevního dna při úniku moči?
Trénink pánevního dna patří mezi doporučované konzervativní postupy zejména u stresové a smíšené močové inkontinence. NICE doporučuje v těchto případech jako první léčbu alespoň tříměsíční program pod odborným vedením.
Redakční poznámka: Tento článek má informativní charakter a nenahrazuje individuální vyšetření ani doporučení lékaře nebo fyzioterapeutky se specializací na pánevní dno. Pokud máš bolest, výrazné či nové potíže s močením nebo vyprazdňováním, pocit tlaku v pánvi, únik moči či stolice nebo si nejsi jistá správným provedením cviků, je vhodné poradit se s odborníkem.
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Zdroje: Mayo Clinic – Kegel exercises: A how-to guide for women [1]; NHS – Urinary incontinence: Non-surgical treatment [2]; NHS – 10 ways to stop leaks [3]; NHS England – Implementation guidance: Perinatal pelvic health services [4]; Mayo Clinic – Bladder control: Lifestyle strategies ease problems [5]; Mayo Clinic News Network – Why can’t I poop? [6]; img ai generated