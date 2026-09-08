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Závin s makovou náplní a povidly, který chutná poctivě, vláčně a hlavně česky

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Makový závin patří k těm pečivům, která v kuchyni voní tak přesvědčivě, že rodina přijde ke stolu sama od sebe. Tento recept na kynutý závin s hustou makovou náplní, povidly a špetkou skořice je poctivý základ, který zvládne každý.
Fotografie k makovému závinu

Fotografie k makovému závinu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Noblesa nedělního stolu: Makový závin s citronovou kůrou a povidly, který vydrží vláčný i druhý den
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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