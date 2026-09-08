Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Chaos na britských letištích. Selhal systém řízení letového provozu, cestující čekají i v zahraničí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Leteckou dopravu ve Velké Británii v úterý zasáhla vážná technická porucha systému řízení letového provozu. Omezení se týká především odletů z velkých letišť a problémy se postupně přenesly také na spoje mířící do země ze zahraničí.
Britská letiště zasáhl rozsáhlý výpadek. Odlety z Heathrow a Gatwicku stojí, zpoždění se šíří Evropou.

Britská letiště zasáhl rozsáhlý výpadek. Odlety z Heathrow a Gatwicku stojí, zpoždění se šíří Evropou.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Trendy Život
Mladou ženu štípl v Řecku komár. Za několik dní se objevila otevřená rána a velké zdravotní komplikace
Mladou ženu štípl v Řecku komár. Za několik dní se objevila otevřená rána a velké zdravotní komplikace
Král Karel III. veřejně ponížil Harryho a Meghan. Po návratu do Británie dostali jasná pravidla
Král Karel III. veřejně ponížil Harryho a Meghan. Po návratu do Británie dostali jasná pravidla

Návrat prince Harryho a Meghan do Velké Británie jejich postavení v královské rodině nezměnil. Karel III....

Na evropských letištích končí jedna důležitá úleva. Kontroly EES už nepůjde jednoduše vypnout
Na evropských letištích končí jedna důležitá úleva. Kontroly EES už nepůjde jednoduše vypnout

Evropské státy už nemohou při dlouhých frontách běžně odkládat biometrické kontroly cestujících ze zemí...

Oblíbenou turistickou destinaci zasáhl rozsáhlý požár. V noci evakuovali několik tisíc lidí
Oblíbenou turistickou destinaci zasáhl rozsáhlý požár. V noci evakuovali několik tisíc lidí

Rozsáhlé lesní požáry zaměstnávají hasiče v turecké provincii Antalya. Nejvážnější situace byla v oblasti...

Turisté na Kanárech narazí na mimořádné vedro a požární omezení. Na Gran Canarii čekají až 40 °C
Turisté na Kanárech narazí na mimořádné vedro a požární omezení. Na Gran Canarii čekají až 40 °C

Kanárské ostrovy zasáhla další vlna mimořádně teplého počasí. Nejvážnější situace je na Gran Canarii,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Velká Británie
Zobrazit více
ZprávyZahraničíEvropaVelká BritánieLifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.