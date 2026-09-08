Chaos na britských letištích. Selhal systém řízení letového provozu, cestující čekají i v zahraničí

Chaos na britských letištích. Selhal systém řízení letového provozu, cestující čekají i v zahraničíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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