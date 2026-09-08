Naplnila hrnec cibulovými slupkami a okurky začaly plodit jako nikdy předtím. Odvar za pár korun nahradí i drahá hnojiva

Zkušení zahrádkáři nikdy nevyhazují cibulové slupky, protože vědí o jejich prospěšnosti pro zahradu. Tento obyčejný
kuchyňský odpad je totiž bohatým zdrojem základních prvků, jako je vápník, hořčík, železo, draslík a mnoho dalších. S jejich pomocí je tedy možné připravit roztok, který lze použít k hnojení plodin, ale také v boji proti chorobám a škůdcům. Cibulové slupky jako základ hnojiva
Při správné aplikaci tohoto přírodního prostředku můžete vypěstovat bohatou a kvalitní úrodu zeleniny. A jak vám mohou
cibulové slupky pomoci dosáhnout bohaté úrody okurek? Když listy této oblíbené zeleniny žloutnou nebo jejich kořeny začínají hnít, můžete použít odvar z cibulových slupek, abyste tuto fatální zkázu včas odvrátili
Odvar připravíte tak, že vezmete hrst cibulových slupek, vložíte je do velké nádoby naplněné 10 litry vody a přivedete k varu.
Jednoduše nádobu postavte na sporák a vařte 5 minut. Odvar nechte vychladnout. Poté vezměte 2 litry koncentrovaného odvaru a smíchejte jej s dalšími 10 litry vody. Tímto roztokem zalévejte rostliny okurek dvakrát do týdne. Zdroj fotografie: Depositphotos Ochrana okurek proti škůdcům
V případě napadení rostlin okurek roztoči můžete na jejich ochranu také připravit roztok z cibulových slupek. Postřik však musíte připravit v jiné koncentraci. Postupujte takto:
Do 10 litrů vody nasypete 200 gramů cibulových slupek. Směs nechte 5 dní louhovat. Po 5 dnech bude nálev připraven k použití.
Použijte jej k postřiku všech napadených rostlin okurek. Doporučuje se toto ošetření opakovat nejméně 3krát, přičemž mezi jednotlivými aplikacemi musí uplynout interval 5 dnů.
Zdroj fotografie: Freepik Podvyživené okurky povzbudí kvasnice a popel
Pokud je však stav okurek způsoben nesprávnou výživou, musíte rychle zakročit – a to nejlépe s pomocí přírodních prostředků.
Jak kvasnice, tak popel přinášejí půdě a rostlinám cenné výhody. Kvasnice poskytují základní živiny, jako je draslík, fosfor a stopové prvky, zatímco popel obsahuje cenné minerály, jako je vápník, hořčík a draslík. Společně tyto dvě složky vytvářejí účinnou směs, která podporuje silný růst a zvýšenou produktivitu vašich okurek.
Chcete-li využít výhod kvasnic a popela, postupujte podle následujících kroků:
Ve velké nádobě rozpusťte 10 g sušených kvasnic a 2 polévkové lžíce cukru v 10 litrech vody. Směs nechte několik hodin odstát, aby se kvasinky aktivovaly. Jakmile je směs kvasnic připravena, zřeďte ji smícháním 2 litrů koncentrovaného roztoku s 10 litry čisté vody. Touto zředěnou směsí se budou zalévat rostliny okurek. Před zaléváním rostlin kvasnicovou směsí posypte základnu každé rostliny okurek tenkou vrstvou dřevěného popela. Dodáte jim tak další minerální látky a pomůžete vyrovnat pH půdy. Nakonec své okurky důkladně zalijte zředěnou směsí kvasnic a zajistěte, aby se roztok dostal až ke kořenům.
Pro dosažení optimálních výsledků opakujte aplikaci kvasnic a popela každé dva týdny během celého vegetačního období. Pravidelné přihnojování zajistí okurkám stálý přísun živin a umožní jim skvěle prospívat a poskytovat bohatou úrodu.
Na žluté listy pak platí peroxid vodíku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři