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Naplnila hrnec cibulovými slupkami a okurky začaly plodit jako nikdy předtím. Odvar za pár korun nahradí i drahá hnojiva

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Aby okurky letos plodily a rostly jako o život, pomozte jim vhodnými hnojivy. Perfektní jsou například cibulové slupky.
Velkou úrodu okurek zajistí obyčejné cibulové slupky

Velkou úrodu okurek zajistí obyčejné cibulové slupky

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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