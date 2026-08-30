Zahrada jako místo pro život: proč dnes lidé mění pohled na venkovní prostor

Zahrada už dávno není jen místem pro pěstování zeleniny. Je to prostor, kde trávíme čas s rodinou a blízkými. Jak ji proměnit v pohodlný obývák pro život a odpočinek?
Zahrada se stává druhým obývacím pokojem
Majitelé zahrad už dávno nevnímají prostor před domem jako místo, kde se pěstují rajčata, seká trávník a na podzim se shrabává listí. Moderní zahradní architektura, která je stále častěji vidět u rekonstruovaných budov, nových rezidenčních projektů nebo v satelitních městečcích, zásadně mění pohled na zahradu a venkovní prostor jako takový.
Stále více lidí se na zahradu dívá jako na další část svého domova. Budují zde prostor, kde si ráno na terase vypijí kávu v pohodlném zahradním křesle, večer posedí s rodinou u grilu nebo si jednoduše odpočinou po hektickém dni.
Čtěte také: Venkovní kuchyň z palet: Jak postavit zahradní kuchyň z palet krok za krokem svépomocí Zahrada jako místo pro život – Když se zahrady mění před očimaZahrada jako místo pro život – Když se zahrady mění před očima. Foto: Planetazahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Když se zahrady mění před očima
Ještě před několika lety byla pro mnoho domácností zahrada prostorem především pro užitkovost. Záhony, ovocné sady, skleník a místo pro uskladnění zahradního nářadí byly samozřejmostí. Často však byly na zahradách také k vidění místa, která sloužila jako odkladiště.
Dnes se ale priority zásadně mění. Lidé už zahradu nechtějí pouze obdělávat, ale užívat si ji k odpočinku.
Na terasách proto přibývají pergoly, zahradní nábytek, venkovní osvětlení nebo zastřešení. Zahrada se přirozeně propojuje s interiérem a vzniká další prostor, ve kterém je možné trávit velkou část dne prakticky po celý rok.
Čtěte také: Kombinace rostlin do podzimních truhlíků: Co spolu vysadit, aby vydržely krásné až do zimy Pohodlí, soukromí a trochu přírody
Moderní zahrada už dávno nemá ráz perfektně střižených keřů a dokonale posekaného trávníku. Naopak. Stále větší oblibě se těší přirozené výsadby, okrasné trávy, trvalky, ovocné stromy nebo kouty, které poskytují útočiště hmyzu a ptákům.
Nedílnou součástí každé zahrady je také soukromí. Zdi a betonové ploty postupně doplňují popínavé rostliny nebo živé ploty, které zakryjí nevzhlednou industriální bariéru. Ta byla před mnoha lety často k vidění na českém venkově a měla poskytovat dokonalé soukromí před zraky sousedů a kolemjdoucích. Zahrada se může pomocí několika jednoduchých zásahů proměnit v místo, kde se člověk na chvíli může zastavit a zapomenout na okolní svět.
Venkovní kuchyně, ohniště i místo pro odpočinek
Na moderních zahradách dnes můžeme vidět prakticky vše, co člověk potřebuje k pohodovému trávení volného času. Oblíbená jsou venkovní ohniště, kuchyňské kouty, grily, lehátka nebo zastřešená posezení.
Nedílnou součástí každé zahrady je prostorná terasa. Ta často funguje jako plynulý přechod mezi interiérem a zahradou. Stačí otevřít dveře a obývací pokoj se během chvíle rozšíří o další prostor venku.
Terasa nemusí být plná drahého vybavení. Jednoduché dřevěné posezení, několik dobře zvolených květináčů, příjemné osvětlení a pár rostlin dokážou vytvořit místo, kde se bude člověk cítit dobře.
Čtěte také: Boční markýzy pro zastínění pergoly a terasy: Mějte soukromí na dosah Zahrada nemusí být dokonalá
Možná i vaši zahradu čeká změna. Nemusí být perfektní, aby byla krásná. Stačí mít trochu divočejší kout, starý ovocný strom, záhon bylinek nebo místo, kde se tráva seká méně často a rozkvetlé byliny v ní lákají další obyvatele přírody.
Tip redakce PlanetaZahrady.cz
České zahrady se pomalu mění v prostor, o který se nemusíte každý den starat. Mění se v prostor, který vám něco vrací. Soukromí, klid, radost z pěstování i obyčejné chvíle strávené venku. A právě proto dnes lidé zahradu nevnímají jen jako kus pozemku za domem, ale stává se součástí jejich každodenního života. Podívejte se na naše rady a tipy, jak zahradu proměnit v příjemný prostor bez zbytečně vysokých investic.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)